當國軍後盾！　卓榮泰：2018年至今4次調升軍人薪資

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

今（3日）是九三軍人節，行政院長卓榮泰說，從2018年到今年，國軍整體薪資已調升4次，每次均有3~4%；另，包含整建營舍及改善裝備等措施，政府也會持續推動。卓榮泰強調，給國軍更多的支持和照顧，當國軍最堅實的後盾，就是政府對國軍誠摯的感謝。

「給國軍更多的支持和照顧，當國軍最堅實的後盾」，卓榮泰說，今天是軍人節，他要向陸海空第一線守護國土，在天災現場投入救災的國軍英雄，所有戮力完成勤務、堅守工作崗位的全體國軍姊妹弟兄，致上最高敬意。

卓榮泰表示，國軍官兵為國家、為社會的貢獻與付出，值得全體國人的尊敬與支持。為表達對國軍的支持，政府鼓勵與邀請，串聯37家集團、62個品牌，總共超過2萬家零售、餐飲、休憩等類型的門市，在軍人節期間提供專屬現役軍人及眷屬的優惠措施，是史上最踴躍的一次。

卓榮泰說，軍人保衛國家，不分季節日夜，國家照顧軍人也不會只在軍人節這一天。他細數，政府近期持續調整許多部隊的薪資加給，包含去年7月已調升的東引、莒光地域加給；今年4月調升的志願役勤務、戰鬥部隊加給；網路戰、電訊偵測、戰航管等勤務加給，也在今年六、七月陸續增加。

「從2018年到今年，國軍整體薪資已調升4次，每次均有3~4%；包含整建營舍及改善裝備等措施，政府也會持續推動。」卓榮泰強調，給國軍更多的支持和照顧，當國軍最堅實的後盾，就是政府對國軍誠摯的感謝。