數學爛惹禍！國民黨財劃法公式出包「33億剩7億」　藍委急喊再修一次

▲財劃法覆議案當時遭否決。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨、民眾黨去年在國會聯手強推「財政收支劃分法」修法，喊話要保障地方財源，相關財源增加超過4千億，但卻有縣市越修錢越少，經財政部依新法計算。國民黨執政的連江縣115年度分配數僅7.13億元，少於114年修法前分配數7.23億元。讓國民黨連江縣長王忠銘、立委陳雪生急得跳腳，帶著連江地方民代到財政部抗議、要求想辦法修正，然而該金額落差源自藍白修訂《財劃法》時，將離島統籌分配款的金額分母錯用成全國指標，導致連江分配款不增反減、澎湖金馬也拿不到預估金額，中間落差又要回到中央統籌。如今出包，藍營則反嗆，最廢賴政府？當初為何不提出問題？

根據新版《財劃法》，為離島保障，把澎湖、金門、連江3個離島縣的統籌分配款獨立出來，相關指標不與本島各縣市比較，若依此方式試算，馬祖分配款會從原本的7億暴增到33億。但藍營修法時，分配公式的分子仍然是3離島縣的人口、土地、所得能力以及縣府的罰鍰、規費收入等當指標，計算公式中的分母卻仍用全國當指標，造成連江縣的中央統籌分配款不增反減，而澎湖和金門雖然有增加，但也拿不到預估金額。

修法後分配額反而短少一千萬，讓連江縣長王忠銘、立委陳雪生急得跳腳，帶著連江地方民代到財政部抗議、要求中央盡快補足、用行政命令修正修法中規定的計算方式，陳雪生則直言，既然法律明文保障離島，分母就應該只計算3縣市，否則立法精神根本落空。財政部長莊翠雲回應，尊重立法院修法意旨，而分配方式的爭議，期盼立法院各黨團儘速調整修法，避免造成離島縣市財政不利。

為此，藍營卻反嗆，財政部、行政院明知有如此顯而易見的失誤卻未提醒，如今卸責在野黨，最廢賴政府？若有疑問當初為何不提出問題？立法院審議在野黨財劃法版本時，均已試算出各縣市分配額，當時行政院、財政部等都未提出公式問題。然而，事實上，在行政院2月對財劃法向立法院提出覆議時，財政部就曾點出，這部分應該是計算錯誤，會導致離島相關分配額越來越少。但國民黨、民眾黨仍否決覆議。

而如今各縣市首長也對新版財劃法不甚滿意，除連江縣外，高雄市長陳其邁不滿南部縣市統籌分配款增加幅度太低，「這樣會加劇整個城鄉的差距」；對於公式錯誤，台中市長盧秀燕則批評行政院應痛改前非。