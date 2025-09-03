台中新光三越新招牌高掛　網瘋傳「官宣」9/30復業...館方回應了

▲台中新光三越嶄新招牌掛上，預告復業腳步逼近。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中新光三越氣爆發生至今超過半年，據悉，館方預計將在9月27日正式開幕營業，重返百貨戰場，昨（2）日有網友直擊，新光三越全新招牌已經掛上，且工作人員也在清洗燈柱，讓網友興奮不已，還有人高喊「開幕坐輪椅也要去逛！」不過，新光三越停業後，也讓詐騙集團趁虛而入，許多臉書廣告打著新光旗號詐騙，甚至近日有「被官宣」復業日期是9月30日，在網路上瘋傳，對此館方也鄭重澄清，一切尚未拍板定案。

台中新光三越昨日新店招掛上立刻引發熱烈討論，更有忠實顧客喊：「開幕後就算坐輪椅也要去逛！」顯見民眾對其回歸的高度期待。外界盛傳，館方預計將在9月27日正式開幕，重返競爭激烈的百貨戰場，但館方保持低調，強調一切依市府規定進行。

▲台中新光三越「被官宣」復業日期，館方也澄清一切未拍板定案。（圖／記者游瓊華翻攝）



然而，在等待復業期間，新光三越名號卻被詐騙集團趁虛而入，許多臉書粉絲專頁冒用其名義，打出詐騙廣告，甚至有假消息「官宣」復業日期為9月30日，企圖誤導消費者。

新光三越早在4月份就在臉書提醒消費者，有不少人士假冒新光三越名義開設FB粉絲專業投放詐騙廣告，銷售商品或散播未經證實資訊，都非新光三越設立。

身為年營業額突破2百億的百貨龍頭，新光三越的下一步不僅牽動消費者的心，也將為下半年的百貨週年慶大戰投下震撼變數。