泰女「倉鼠丟馬桶」PO網...竟是為了氣男友！檢認定違反動保法

▲泰籍女子將飼養的倉鼠丟進馬桶沖走，台中地檢署今天複訊後認其違反動保法，強調會儘速偵結。（圖／合成圖）



記者白珈陽／台中報導

近日網傳1名泰籍女子將10隻小倉鼠丟進馬桶沖走的影片，其殘忍行為引起愛護動物人士憤怒。全案經台中市政府動保處提告，警方昨天（1日）前往南投收容所借詢，今天由台中地檢署進行複訊，認女子違反動保法，強調會儘速偵結，以維護社會公義與生命尊嚴。

據了解，這10隻小倉鼠是女子自己飼養，上月27日與台籍男友鬧分手，男友氣憤之餘脫口說出「要拿倉鼠去餵蛇」，她供稱「為了避免倉鼠被餵蛇，就丟棄到馬桶」，怪異的說詞，讓偵辦人員傻眼。此外，女子外觀無異狀，無精神不濟、服用藥物等情。

至於為何要把殘害小動物的影片PO網？疑因女子為了氣男友，將影像上傳到自己的網路社交平台，要讓男友看她做的「好事」，卻忘了自己是開放觀看權限，所有人都看得到。事件爆發後，女子火速關閉平台。

台中地檢署指出，有關台中市政府函送逾期居留的泰籍女子違反動護保護法案件，昨日獲悉此案後高度重視，立即指派鳳股温雅惠檢察官偵辦。檢察官於同日晚間即指揮台中市第二警分局詢問被告及調查相關事證。

中檢說，檢察官今日訊問被告後，認被告涉嫌違反動物保護法第25條第1款之違反同法第6條規定故意傷害及使動物遭受傷害致動物死亡、同法第27條之1前段之播送違反第6條影像等罪嫌，訊後將被告解還內政部移民署南投收容所續行收容程序。本署將儘速釐清相關事實，依法處理，以維護社會公義與生命尊嚴。

本案緣起於，有女網友在Threads表示，看到1名長髮女子的IG限時動態，冷血把10隻倉鼠活生生的丟進馬桶沖掉，許多網友肉搜該名女子，發現她疑似在台中，身份為泰籍女子，隨後又有人找出該女子的抖音，也有大批正義網友留言「已檢舉，希望送她入監」、「會有報應」。

另外，台中市第二警分局8月28日凌晨1時許接獲報案，24歲向姓男子（台灣人）稱與27歲泰籍女友分手，但對方拒絕離開租屋處，請求警方協助。警方到場未發現其他不法情事，但查出女子為泰籍失聯移工，遂通報移民署台中專勤隊處理，後移送南投收容所。

據查，女子觀光簽證於2023年就已經到期，已逾期2年多，經被舉報查獲，若未衍生其他案件，將於收容後遣返回國；但由於丟棄倉鼠事件爆發，經警方比對確認為上月28日感情糾紛案的當事人，馬上通報動保處處置，動保處認定女子行為已觸犯動保法，立即提告，全案由台中地檢署偵辦中。