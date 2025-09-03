35歲男「傳說對決」結識15歲少女　停車場當摩鐵...車震21次慘了

▲台中35歲李姓男子和未成年少女發生關係，被告上法院。（示意圖／翻攝自pakutaso網站）

記者郭玗潔／台中報導

雲林35歲李姓男子打網路遊戲「傳說對決」認識15歲少女萱萱(化名)，兩人交往後，陳男把停車場當摩鐵，每半小時花費僅10元起跳，開車載萱萱到台中數個停車場車震至少21次，被萱萱母親發現後告上法院。全案經台中地院審理，法官審酌陳男拿出42萬和被害人調解，依他犯21個對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，合併執行2年徒刑，緩刑5年，並需接受法治教育5場次。可上訴。

判決指出，李男在2029年9月間，因玩「傳說對決」認識少女萱萱，兩人進而交往，並在同年10月到隔年2月底之間，李男以每周1到2次的頻率，開車帶萱萱到台中市數間連鎖停車場車震，共激戰至少21次。經萱萱母親發現，將李男告上法院。

李男到案時坦承和萱萱發生性關係，但辯稱都是萱萱同意的。台中地院審理，法官考量李男和萱萱是相戀交往才發生關係，李男也用42萬和萱萱及母親達成調解，依他犯21個對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，合併執行2年徒刑，緩刑5年，並接受法治教育5場次。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。