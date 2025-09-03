慶祝九三軍人節！　花蓮麥當勞贈萬名官兵套餐

▲▼敬軍活動於花東防衛指揮部舉辦，縣長徐榛蔚親自出席致敬。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為慶祝九三軍人節「捍衛家園、溫馨相伴、感謝有您」敬軍活動，由花蓮縣政府偕同花蓮縣軍人服務站2日於花東防衛指揮部舉辦，縣長徐榛蔚在民政處副處長吳俊毅陪同下出席慰問，並代表致贈麥當勞餐券給近萬名駐守花蓮縣三軍部隊的官兵，感謝國軍保家衛國辛勞。

徐榛蔚表示，在每年三節的敬軍活動中，與國軍弟兄姊妹有相當多接觸，對國軍為安定社會而努力表示感謝，近年來國際局勢動盪不安，物價不斷上漲，有賴立法委員傅崐萁及多位立委為國軍弟兄爭取加薪的機會，才能夠更無後顧之憂保家衛國；同時花蓮縣政府也特別重視國軍退役後的生涯規劃，每年都精心安排各類型第二專長的教育訓練，無非希望能藉此教育訓練豐富國軍弟兄姐妹的職業生涯。

▲▼徐榛蔚代表致贈麥當勞餐券給駐守花蓮三軍部隊官兵，感謝國軍保家衛國辛勞。

徐榛蔚同時感謝國軍駐地單位除平日加強戰備整備外，在花蓮每逢颱風、汛期協助山區鄉親進行人員疏散、災後復建等工作，攜手打造幸福家園，樹立「軍愛民，民敬軍」的典範。徐縣長也代表縣民鄉親表達關懷與慰勉之意，尤其在軍人節前夕舉辦這項敬軍活動，更是別具意義。她也特別感謝參與此項活動的工商企業、社團領袖，以實際行動表達對國軍官兵的愛護與支持，對官兵深具鼓舞作用。

此外，徐榛蔚也由衷感謝共同響應敬軍活動的花蓮中小企業，尤其花蓮受0403地震及颱風風災造成觀光產業影響甚鉅，更是展現屬於花蓮人的韌性，同時給予國軍最好的支持與關懷。

值得一提的是，今年敬軍活動，吉安麥當勞餐廳雖然身為0403地震受災戶，仍獲得楊政道董事長支持，致贈餐券給在地官兵，充分展現軍民一家親典範。楊董事長表示，回想在外島服役時的情形，深感國軍肩負著保家衛國的重任，因此號召社會各界給予國軍弟兄們鼓勵，讓國軍感受來自民間的力量與支持。活動自9月2日至9月23日止，活動期間，持餐券至麥當勞，可免費兌換套餐一份，包含主餐漢堡、薯條或沙拉及飲料。

與會三軍受領代表包含教準部指揮官董培倫中將、五聯隊聯隊長胡中華少將、後指國軍花蓮總醫院吳勝堂少將、後備指揮部指揮官鄧上校，以及各單位收贈官兵代表。出席貴賓包括縣府民政處副處長吳俊毅、花蓮麥當勞董事長楊政道、花蓮縣軍人服務站長黃鍾昌等人。

