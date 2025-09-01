北市軍醫院醫檢師伸狼爪！揉搓男病患蛋蛋　他喊痛才脫身

▲北市知名軍醫院陳姓醫檢師將男病人引進檢體冷凍室內，假藉按摩之名猥褻觸摸對方下體。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

噁！北市某知名軍醫院陳姓醫檢師，利用醫療照護地位，在抽血後將成年男病人引至檢體冷凍室內，假藉按摩之名猥褻觸摸對方下體，事後甚至假冒醫師身分，透過電話向病人家屬索取聯繫方式再打電話給病人。地檢署偵結，依《刑法》權勢猥褻罪嫌起訴；至於違反《個人資料保護法》部分，因罪證不足，予以不起訴處分。

去年10月，阿強（化名）前往某科就診，由陳姓醫檢師抽血。檢查結束後，阿強一度在抽血室外走廊休息，陳男竟上前要求隨其進入檢體冷凍室，聲稱要進行舒緩按摩，卻徒手自肩頸往下，脫去褲子觸摸生殖器與睪丸，阿強因感疼痛，立刻表明要回診，才得以脫身。

事後，陳男竟假冒醫師身分致電阿強的家屬，要求提供聯絡方式，再直接打給阿強。家屬覺得可疑，隨即打電話給阿強查證，阿強才吐露遭猥褻過程，決定報警提告。

案發後陳男辯稱，是另名醫檢師要他將試劑放入冷凍室，才會進入。但該名同事作證反駁否認有過此要求。另外，阿強家人作證說，陳男冒充醫師致電給他，索取阿強聯絡方式，因為覺得可疑，才回撥電話給阿強確認，才得知這件事。

檢察官綜合被害人、家屬、同事證人供述，以及相關證據等足以相互補強，依《刑法》第224條「對醫療關係受照護之人利用機會猥褻」罪起訴陳男。

至於，陳男另涉違反《個人資料保護法》，檢方調查認為，陳男疑利用三軍總醫院的 LIS（檢驗資訊系統） 查詢病患聯絡方式，進而取得家屬電話號碼並撥打聯繫。

不過，院方函覆確認，查無陳男登入LIS系統查詢病人個資的紀錄；即使假設他曾接觸過病人掛號所留的手機號碼，單憑一組電話號碼仍不足以識別特定個人，加上資料未散布給第三人，難認有「意圖為自己或他人不法利益」的主觀犯意，予以不起訴。

諷刺的是，陳男昔日因抽血技術嫻熟、態度親切，曾獲病人致函表揚，稱讚他「下針細膩、幾無痛感」，甚至舉例他靈活協助補單，展現便民精神，更引用孟子名言，盛讚醫院價值在於優秀醫療團隊。如今卻傳出該醫伸出狼爪，與過去優良事蹟形成強烈對比。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

尊重身體自主權，請撥打110、113。

拒絕性騷擾，請撥打110、113。