民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

麥當勞「夏季優惠券」限時42天開跑　大薯、麥克雞塊加1元多1件

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞夏季優惠券限時42天開跑。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「麥當勞」8月27日起限時42天推出最新「夏季優惠券」，39種組合可享「買1送1」、「加1元多1件」，品項包括麥克雞塊、焦糖冰奶茶，還有超值大餐4件組只要101元。

麥當勞「夏季優惠券」有5大系列共39種優惠，整張券最高現省2807元，其中大薯、薯餅、6塊麥克雞塊及4塊麥克雞塊可享「加1元多1件」；焦糖冰奶茶、中杯可口可樂、中杯檸檬紅茶、經典美式咖啡、經典那堤則是買1送1。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲超值大餐4件組只要101元起。

「超值大餐」包括「麥香雞+4塊麥克雞塊+小薯+33元飲品售價101元」、「麥香魚+4塊麥克雞塊+小薯+33元飲品售價101元」、「吉事漢堡+4塊麥克雞塊+小薯+33元飲品售價101元」。

還有「雙人共享209元起」共12種組合、「早餐套餐免費升級咖啡」共6種組合、「雙人早餐159元起」共6種組合，8月27日起至10月7日於全門市限時開跑，只要於門市櫃檯或得來速窗口出示優惠券或報代碼，也可透過自助點餐機的「夏季優惠券」專區點選優惠品項皆可享優惠。

麥當勞歡樂送同步推出夏季優惠，8月27日起可享指定品項「加1元多1件」及「買1送1」，更推出限定「超爽5件組」，內含主餐+4塊麥克雞塊+中薯+勁辣香雞翅+38元飲品優惠價199元、239元，主餐有雙層牛肉吉事堡、大麥克、勁辣雞腿堡、雙層四盎司牛肉堡、麥脆雞腿等選擇。

▲▼麥當勞「搖搖薯條」今天回歸　加碼吃3款海派魷魚堡。（圖／記者蕭筠攝）

▲海派魷魚堡同步回歸。（圖／記者蕭筠攝）

另外，麥當勞「海派魷魚祭」今年再度回歸，首波祭出「韓味雙牛魷魚堡」，Q彈魷魚海鮮排搭配100%雙層純牛肉，佐以韓國直送不倒翁炭烤肋排醬及泡菜醬，打造酸甜微辣口感，8月27日起開賣，單點124元；經典套餐189元，還有「韓味魷魚堡」，單點99元、經典套餐164元。

9月10日起「日式豬排魷魚堡」接棒上市，以厚實日式炸豬排結合魷魚海鮮排，再淋上經典大阪甘味醬，搭配清爽高麗菜絲、輕甜美乃滋，鹹甜交織，單點124元、經典套餐189元；同步提供「海派魷魚分享盒」， 內含2份主餐 （韓味雙牛魷魚堡或日式豬排魷魚堡)　+20塊麥克雞塊+1包大薯（加3元開放升級搖搖薯條），售價450元，可再享指定飲品買1送1。

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王買大送小只到今天。（圖／業者提供）

漢堡王「買大送小」優惠只到今天，包括「買10塊雞塊送5塊雞塊特價99元」、「買雞薯條送小份辣薯球特價69元」，最高可享57折，且換算下來每塊雞塊不到7元，CP值超高，各門市數量有限、售完為止，提醒優惠不適用於機場店、兒童樂園店、科技廠、南投服務區店。

「雙堡套餐下殺6折」優惠則延長至9月8日，「松露至尊烤牛堡（原價159元）」、「松露福運烤雞堡（原價139元）」及「雙層田園華鱈魚堡（原價124元）」任選2款，搭配薯條及2杯飲料特價288元，最多現省155元，優惠不適用於兒童樂園、機場、科技廠內門市。

▲▼三商炸雞。（圖／業者提供）

▲三商炸雞祭出炸雞桶買1送1。

三商炸雞至9月8日前推「買1送1」好康，凡外帶「義式炸雞桶」就送「青花椒炸雞桶」，12塊炸雞限時特價390元，平均每塊不到33元，單桶青花椒炸雞特價則只要222元；加碼推棒腿優惠，可享買6隻雙色起司棒腿送6隻原味胡椒棒腿，特價169元。

三商i美食會員還有專屬優惠，至9月6日憑3點於APP兌換優惠券可享「義式雞腿桶買1送1」，優惠價只要380元。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

