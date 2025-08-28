七夕綠色浪漫！新北惜食餐廳推情人套餐　讓愛與地球共好

▲連鎖餐廳大戶屋加入新北惜食餐廳共推惜食理念。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

隨著七夕情人節即將到來，新北市農業局推動惜食理念與節慶用餐結合，邀請民眾與伴侶共度浪漫時光的同时，也能實踐珍惜食物的永續精神。多家餐廳紛紛推出節慶限定優惠，讓愛不僅在情人之間流淌，更延伸至對環境的關懷。

農業局表示，惜食不僅是一種態度，更是一份責任。透過選擇當季在地食材、使用格外品蔬果、全食材入菜，以及依食量點餐和打包剩食等簡單方法，就能有效減少食物浪費。今年更特別結合七夕情人節，推廣「從餐桌延續到地球」的惜食理念。

▲新北市五股區「絆 咖啡」專門製作職人手沖咖啡。

連鎖定食餐廳大戶屋今年正式加入「新北市政府惜食分享餐廳」計畫，雙北26間門市共同響應。業者除了提供份量調整與打包服務外，也優先使用當季在地食材。配合七夕檔期，即日起至8月31日推出178元升級購及899元雙人餐優惠，可選擇定食、招牌小菜、冰淇淋和飲料組合。9月起還將推出新一波優惠活動。

在地優質店家同樣共襄盛舉。五股區「絆咖啡」以職人手沖咖啡和手作甜點聞名，即日起至9月7日推出雙人套餐優惠，任選2杯飲品及2份手作甜點只要420元，讓情侶們可享受手沖咖啡搭配檸檬塔、巴斯克乳酪蛋糕等精緻點心。

農業局長諶錫輝強調：「珍惜每一道料理和農友的努力，共同打造良好環境，是給身邊人最好的禮物。」民眾若想了解惜食推廣詳情及各店家最新活動，可至「新北惜食分享網」查詢，或關注「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉絲專頁。