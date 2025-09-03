崑山科大攜手六校啟動「3+2新五專」　培育台積電供應鏈人才

▲崑山科大與六所高中職攜手推動「3+2新五專」，打造升學、就業一線直通車。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學響應教育部技職人才培育政策，推動「3+2新五專」計畫，獲教育部核定共7個班、200個名額，攜手新化高工、新營高工、長榮中學、慈幼高工、白河商工及旗山農工等六所高中職校，共同打造兼顧升學與就業的新型教育模式。

該計畫整合技高三年與科大兩年完整學習歷程，學生畢業後可無縫銜接台積電、優貝克科技、台灣荏原精密公司、辛耘企業等台積電供應鏈企業，落實「畢業即就業」。

崑山科大表示，此次「3+2新五專」課程涵蓋機械系、電機系、電動車暨智慧電子系及環境工程系等重點系所，結合企業導師制度、專業證照培訓及產業實作課程，讓學生免統測即可銜接科大，提早接觸實務環境，掌握最新產業脈動。從技高階段起接受企業導師指導與實作訓練，完成科大二專課程後，不僅可直接投入職場，也保有繼續二技或碩士升學彈性，開拓多元職涯發展。

校方指出，為順利推動此計畫，崑山科大於去年率先召開籌備會議，邀請台積電慈善基金會、台積電人資及產學合作夥伴代表與六所高中職校長、科主任，共同研議課程銜接與實習模式。隨後於5月28日與新化高工共同舉辦「技職打造未來競爭力－3+2新五專說明會」，邀集多所國高中參與，協助學生提前找到興趣與職涯方向。

崑山科大李天祥校長強調，學校長年深耕產學合作，除設立16座類產線實作工廠與技術研發平台，並緊密結合產業需求，透過「3+2新五專」跨階段人才培育模式，讓學生在校園即可接觸業界第一線技術，畢業後快速進入職場，為半導體及智慧製造產業注入穩定且高素質的專業人才。未來校方將持續與台積電慈善基金會及各合作夥伴攜手，深化技職教育價值，協助更多國高中生認識技職的重要，落實適性揚才，為台灣產業發展提供堅實人才動能。