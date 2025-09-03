台積電公務機淪約砲神器　已婚工程師偷吃同事、房仲染性病

▲張姓工程師騙妻子要加班，卻用台積電公務手機交友約砲。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台積電為了防堵機密外洩，規定員工進入廠區後，私人手機必須關機，改用公務手機聯繫，沒想到1名張姓工程師竟用這個理由，騙妻子要加班，將私人手機關機，然後用公務手機約砲，結果因為得了性病，被妻子抓包，但他卻沒有學乖，繼續偷吃女同事、搭訕女房仲，最後還為了扶正小三、訴請離婚，張妻忍無可忍，提出反訴，法官審理後，認證工程師是渣男，判他敗訴。

今年6月，新竹地方法院針對一起離婚官司做出宣判，法官認為，在台積電擔任工程師的張姓丈夫多次偷吃，違反婚姻忠誠義務，判張妻勝訴，張男不服提出上訴，官司二審進行中。

▲台積電（圖）為防堵機密外洩，要求員工進入廠區後，只能使用公務手機。

知情人士Ａ先生告訴本刊，張姓工程師婚後在妻子鼓勵下報考台積電，錄取後薪水三級跳，是台積電極力栽培的明日之星，沒想到他進入台積電後第2年，張妻突然收到一個陌生號碼傳來的簡訊，對方自稱是張男小三的朋友，直指張姓工程師在外宣稱單身，「同為台積人，實在看不慣這種渣男行為……當他跟妳報備他在加班或在家時，千萬別相信！」

▲張妻接到自稱台積人的警告簡訊（圖），才知道丈夫出軌外遇。

張妻隨即傳訊跟丈夫對質，他承認是自己招惹小三，後來到妻子娘家下跪、過戶一半房產尋求原諒。張妻的閨蜜Ｂ小姐則告訴本刊，張妻最後選擇原諒，不料，張男沒多久竟被診斷出得了性病，治療過後，卻頻繁告訴妻子要在公司加班，私人手機依規定關機，張妻本沒多問，但某日發現家中多了很多旅館的盥洗備品，懷疑丈夫在外拈花惹草。

▲張姓工程師與女同事外遇，還在外另築愛巢。

前年10月，一名桃園廠商突來電調侃張妻，稱她與丈夫很有情趣，竟跑到中壢摩鐵開房，實際上當天早上丈夫說要加班，開走了她的車；幾天後，張男的主管還私下隱晦地告訴張妻，她的丈夫與產線某位女同事的關係不太尋常，要她留意。

Ｂ小姐說，張男因被妻子懷疑外遇，惱羞成怒，大鬧要分居，還說要到台積電竹南廠去支援，順勢從家裡搬出去，張妻從電腦紀錄，發現丈夫搜尋多間竹南廠附近的日租套房，她自行調查出套房位置後想抓姦，卻在跳下氣窗時摔傷、導致腳部骨折，張男見到妻子，大驚失色，房內則傳出一名女子大喊「神經病」，最後張男將妻子送醫治療。

▲張妻到台積電竹南廠附近的日租套房查看，果然發現丈夫的車（箭頭處）。

Ｂ小姐透露，張男後來並未收斂，他因投資房地產，卻傳訊勾搭好幾個女房仲，甚至還買了不少壯陽藥，但夫妻倆已經很久沒有性生活，去年開始，夫妻多次爭吵，甚至演變成肢體衝突，張妻還因此向法院聲請保護令獲准，就連張母都看不下去，懷疑兒子被小三下蠱，還寄了符咒給媳婦，要她放在丈夫枕頭下。

更扯的是，張男去年7月先下手為強，向法院訴請離婚，張妻隨即提出反訴，也訴請離婚，法院審理後，認定張男偷吃，判他敗訴、判張妻勝訴。



