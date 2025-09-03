台積電南京廠特權被撤銷　彭博：影響有限但重創南韓

▲台積電。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國政府近日撤銷三星電子、SK海力士及台積電在中國使用美國技術的豁免，要求逐件申請許可。不過此舉對於台積電的影響有限，但對南韓影響很大。

川普政府的最新行動不僅針對尖端技術，也波及成熟技術，撤銷了原本的「經驗證最終用戶」(VEU)豁免。雖然企業仍可申請許可，但流程更加複雜且不易通過。這使得原本在豁免下運作的中國工廠，無法再輕鬆進行半導體設備的出口、維修和升級，直接對企業營運形成阻力。

此一政策對南韓記憶體大廠受影響顯著。SK海力士（SK Hynix）在中國的DRAM佔全球產能35-40%，NAND則佔40-45%；三星電子（Samsung Electronics）則有約30-35%的NAND產能在當地。這些比例顯示，南韓廠商對中國工廠的依賴程度遠高於台積電，後者在中國的邏輯晶片產能僅占全球一小部分，影響相對有限。

根據《彭博》報導指出，這項政策短期內不會導致工廠停擺，但設備維修與零件替換將顯著延後，可能造成良率下降，進一步加劇全球記憶體供應緊縮。美國設備供應商如科林研發（KLA）、應用材料（Applied Materials）及科磊（Lam Research）可能因需求減少而受損，而美光（Micron Technology）則有望因競爭減弱而獲利。全球半導體格局正面臨新的變數。