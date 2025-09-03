台積電渣夫多次偷吃得性病　美女正宮「冷靜抓猴」反被家暴

▲張姓工程師與女同事外遇，還在外另築愛巢。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

張妻的閨蜜Ｂ小姐告訴本刊，因為夫妻倆新婚，加上張男看似非常後悔，張妻最後選擇原諒，不料，張妻還沒完全從丈夫外遇的風波走出，張男竟然又被診斷出得了性病。Ｂ小姐說：「夫妻間的性行為通常不會有這種問題，張妻懷疑丈夫繼續在外面亂搞，不知道跟多少女人發生過關係，但也只能忍住脾氣，陪他去治療。」

張姓工程師治療完畢後，突然頻繁告訴妻子要在公司加班，因公司規定，私人手機會關機，張妻知道台積電工作壓力大，沒多問，但某日卻突然發現家中浴室的收納櫃，出現不少拋棄式梳子，包裝一看就知道是旅館的盥洗備品，她想起當初那則警告簡訊，懷疑丈夫故技重施，在外拈花惹草，因此暗自留意。

▲張姓工程師（左）與妻子（右）為了離婚對簿公堂，佳偶變怨偶。

前年10月某個週日，張妻突然接到一名桃園廠商來電，對方調侃她與丈夫很有情趣，竟跑到中壢的摩鐵開房，張妻心知肚明，當天早上丈夫說要加班，開走了她的車，張妻不動聲色，打電話到摩鐵櫃台，佯稱自己剛剛去消費，退房之後才發現香奈兒耳環掉了一隻，櫃台人員依車號查出房號，並且表示清潔阿姨還沒打掃，要不要回去找看看？

張妻驅車前往摩鐵，看到房內翻雲覆雨後的一團混亂，氣得立刻打公務手機給丈夫，但都沒人接，後來張男才回電，謊稱自己開車外出，替加班的同事們買便當，經過摩鐵，所以才造成誤會，實際上，他當時立刻衝回公司打卡，製造加班的假象，幾天後，張男的主管還私下隱晦地告訴張妻，她的丈夫與產線某位女同事的關係不太尋常，要她留意。

▲張妻（圖）與丈夫發生衝突，傷痕累累，最後聲請保護令獲准。

Ｂ小姐說，這件事情之後，張妻與丈夫的關係降到冰點，後來張男因為被妻子懷疑外遇，惱羞成怒，大鬧要分居，還說要到台積電竹南廠去支援，順勢從家裡搬出去，張妻從電腦紀錄，發現丈夫搜尋多間竹南廠附近的日租套房，懷疑他要與小三共築愛巢，於是一間一間打電話詢問。

★《鏡週刊》關心您：遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113



更多鏡週刊報導

新聞傳真／防堵機密外洩卻淪偷吃神器 台積電渣男用公務手機約砲

台積公務機約砲3／渣男和老婆0連結卻買滿壯陽藥 媽救偷吃兒請出符咒斬桃花

台積公務機約砲／公務機淪約砲神器瞞妻偷情 台積電渣男染性病訴請離婚被打槍