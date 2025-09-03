台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

▲台積電張姓工程師（右）外遇不斷，與妻子（左）的婚姻觸礁。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

今年6月，新竹地方法院針對一起離婚官司做出宣判，法官認為，在台積電擔任主任工程師的張姓丈夫多次偷吃，已違反婚姻忠誠義務，判張妻勝訴，張妻未來可藉此判決要求丈夫支付贍養費及其他費用，對此結果，張男不服，已提上訴，官司正式進入二審，訴訟持續進行中。

知情人士Ａ先生告訴本刊，這起官司已在台積電引起討論，原因除了張姓丈夫在台積電上班之外，還包括他出軌約砲的工具是公務手機！Ａ先生說，台積電為了防堵機密外洩，規定員工進入廠區後，禁用私人手機，必須改用公務手機聯繫，張利用這個理由，騙妻子要加班，手機關機，讓妻子找不到人，卻用公務手機交友約砲，等於另類「公器私用」。

▲台積電（圖）為防堵機密外洩，要求員工進入廠區後，只能使用公務手機。

Ａ先生透露，張姓工程師原本在其他科技公司上班，婚後第2年，台積電釋出職缺，同樣在科技業上班的張妻鼓勵他報考，他也順利錄取，表現不錯，薪水三級跳，是台積電極力栽培的明日之星，夫妻倆結婚10年，年薪相加超過600萬元，陸續買了3間房、3輛豪車，令人稱羨，沒想到張有錢後，到處亂來，變成渣男，最終婚姻觸礁、佳偶變怨偶！

▲張姓工程師騙妻子要加班，卻用台積電公務手機交友約砲。

張姓工程師進入台積電第2年，張妻短暫到中國出差，返台之後沒多久，手機突然收到一個陌生號碼傳來的簡訊，對方自稱是張男小三的朋友，先禮貌地對於冒昧傳訊表示歉意，之後就進入正題，表示張妻有權利知道丈夫在外面的所作所為，並告訴張妻：「如果妳很愛他，無法和他離婚，就請妳好好管管他、看緊他！」讓張妻一頭霧水。

▲張妻接到自稱台積人的警告簡訊（圖），才知道丈夫出軌外遇。

對方後來又指出，張姓工程師在外宣稱單身、未婚，被識破之後才狡辯夫妻感情不睦、妻子在中國工作、2人很久沒有性生活、想離婚但是妻子不肯。對方最後表示：「同為台積人，實在看不慣這種渣男行為，也同情妳是這種渣男的另一半，他說謊不打草稿，當他跟妳報備他在加班或在家時，千萬別相信，也請好好約束他，別再讓他去欺騙別人了！」

▲面對妻子質問，張男坦承自己招惹台積電女同事，騙了對方。

張妻看完簡訊宛如晴天霹靂，隨即回撥，但該電話號碼已停用，她傳訊跟丈夫對質，張男一開始堅決否認，最後才承認是自己招惹小三，對婚姻不忠，為了尋求原諒，他到妻子的娘家下跪道歉，並將房子的一半產權過戶給妻子、當作補償，希望維繫婚姻關係。



