　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

台積電張姓工程師（右）外遇不斷，與妻子（左）的婚姻觸礁。（讀者提供）

▲台積電張姓工程師（右）外遇不斷，與妻子（左）的婚姻觸礁。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

今年6月，新竹地方法院針對一起離婚官司做出宣判，法官認為，在台積電擔任主任工程師的張姓丈夫多次偷吃，已違反婚姻忠誠義務，判張妻勝訴，張妻未來可藉此判決要求丈夫支付贍養費及其他費用，對此結果，張男不服，已提上訴，官司正式進入二審，訴訟持續進行中。

知情人士Ａ先生告訴本刊，這起官司已在台積電引起討論，原因除了張姓丈夫在台積電上班之外，還包括他出軌約砲的工具是公務手機！Ａ先生說，台積電為了防堵機密外洩，規定員工進入廠區後，禁用私人手機，必須改用公務手機聯繫，張利用這個理由，騙妻子要加班，手機關機，讓妻子找不到人，卻用公務手機交友約砲，等於另類「公器私用」。

台積電（圖）為防堵機密外洩，要求員工進入廠區後，只能使用公務手機。

▲台積電（圖）為防堵機密外洩，要求員工進入廠區後，只能使用公務手機。

Ａ先生透露，張姓工程師原本在其他科技公司上班，婚後第2年，台積電釋出職缺，同樣在科技業上班的張妻鼓勵他報考，他也順利錄取，表現不錯，薪水三級跳，是台積電極力栽培的明日之星，夫妻倆結婚10年，年薪相加超過600萬元，陸續買了3間房、3輛豪車，令人稱羨，沒想到張有錢後，到處亂來，變成渣男，最終婚姻觸礁、佳偶變怨偶！

張姓工程師騙妻子要加班，卻用台積電公務手機交友約砲。（示意圖，東方IC）

▲張姓工程師騙妻子要加班，卻用台積電公務手機交友約砲。

張姓工程師進入台積電第2年，張妻短暫到中國出差，返台之後沒多久，手機突然收到一個陌生號碼傳來的簡訊，對方自稱是張男小三的朋友，先禮貌地對於冒昧傳訊表示歉意，之後就進入正題，表示張妻有權利知道丈夫在外面的所作所為，並告訴張妻：「如果妳很愛他，無法和他離婚，就請妳好好管管他、看緊他！」讓張妻一頭霧水。

張妻接到自稱台積人的警告簡訊（圖），才知道丈夫出軌外遇。（讀者提供）

▲張妻接到自稱台積人的警告簡訊（圖），才知道丈夫出軌外遇。

對方後來又指出，張姓工程師在外宣稱單身、未婚，被識破之後才狡辯夫妻感情不睦、妻子在中國工作、2人很久沒有性生活、想離婚但是妻子不肯。對方最後表示：「同為台積人，實在看不慣這種渣男行為，也同情妳是這種渣男的另一半，他說謊不打草稿，當他跟妳報備他在加班或在家時，千萬別相信，也請好好約束他，別再讓他去欺騙別人了！」

面對妻子質問，張男坦承自己招惹台積電女同事，騙了對方。（讀者提供）

▲面對妻子質問，張男坦承自己招惹台積電女同事，騙了對方。

張妻看完簡訊宛如晴天霹靂，隨即回撥，但該電話號碼已停用，她傳訊跟丈夫對質，張男一開始堅決否認，最後才承認是自己招惹小三，對婚姻不忠，為了尋求原諒，他到妻子的娘家下跪道歉，並將房子的一半產權過戶給妻子、當作補償，希望維繫婚姻關係。


更多鏡週刊報導
新聞傳真／防堵機密外洩卻淪偷吃神器　台積電渣男用公務手機約砲
台積公務機約砲2／家中竟有摩鐵偷吃證據　她被虧和老公開房女主角不是我
台積公務機約砲3／渣男和老婆0連結卻買滿壯陽藥　媽救偷吃兒請出符咒斬桃花

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電南京廠特權遭美國撤銷　經濟部深夜回應了
台積電公務機淪約砲神器　已婚工程師偷吃同事、房仲染性病
林維恩再傳捷報！剛升高A不久火速躍上2A
陸93大閱兵/天安門現況曝光！媒體安檢「禁口紅」　武警大規模
琵琶颱風估將生成　大迴轉路徑曝
獨／PLG神秘新軍洋基重磅補強　前選秀狀元將加盟
Google「搜尋壟斷」裁定Chrome、安卓無需分離　盤後
美股大跌！「對等關稅」違法導致　台積電ADR跌1.07％

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

台達電員工淪駭客　勾結殯葬業搶屍體

台積電公務機淪約砲神器　已婚工程師偷吃同事、房仲染性病

清大游泳池傳溺水！畢業校友被緊急送醫

嘉雄陸橋3車碰撞「堵死2線道」！離奇車禍畫面曝光　在地人傻了

台中逢甲商圈車禍　19歲女騎士碰撞公車送醫

北市女被水泥車拖行100公尺亡　直行駕駛自責坐在地上

柯文哲嗆收押裴偉才能知內幕：司法勾結媒體，出獄會都被吐口水

國1南下火燒車18歲男慘死！4年前同路段驚人巧合讓網驚：超跑墳場

18歲男「偷開家人賓士」國道離奇追撞　整車燒成廢鐵！剩一具焦屍

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

【視線死角？】婦推回收馬路走一半...遭75歲駕駛撞飛！

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

台達電員工淪駭客　勾結殯葬業搶屍體

台積電公務機淪約砲神器　已婚工程師偷吃同事、房仲染性病

清大游泳池傳溺水！畢業校友被緊急送醫

嘉雄陸橋3車碰撞「堵死2線道」！離奇車禍畫面曝光　在地人傻了

台中逢甲商圈車禍　19歲女騎士碰撞公車送醫

北市女被水泥車拖行100公尺亡　直行駕駛自責坐在地上

柯文哲嗆收押裴偉才能知內幕：司法勾結媒體，出獄會都被吐口水

國1南下火燒車18歲男慘死！4年前同路段驚人巧合讓網驚：超跑墳場

18歲男「偷開家人賓士」國道離奇追撞　整車燒成廢鐵！剩一具焦屍

川普：美軍擊沉1艘委內瑞拉運毒船

白白嫁圈外人「無性生活」像守活寡！遭冷暴力提離婚…3女星悲慘婚姻

美國公布小額包裹稅率　電商貨改以一般商品運送並轉向海運

「對他越好越不珍惜」的星座男Top 3 ！第一名超反骨　冷處理才有用

寵物名醫「手淫作業」專挑嫩妹　性騷內幕曝光

林維恩再傳捷報！剛升高A不久火速躍上2A

寵物名醫爆性騷嫩妹學生！　前妻是知名女歌手

陸93閱兵/天安門現況曝光！媒體安檢「禁口紅」　武警大規模集結

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

26歲日星清水尋也染毒被逮捕！警方清晨進家中搜索…演出日劇正在播

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

社會熱門新聞

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

18歲男偷開家人賓士　國道追撞燒成焦屍

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

台南國中14歲女學生午休墜樓左腳骨折頭部腫包意識清楚送醫

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

學童放學後走失　大廳尋獲喜劇結局

北市女被水泥車拖行亡　直行駕駛自責坐在地上

國1南下火燒車1死 　同路段4年前竟有驚人巧合

收押裴偉才能知內幕　柯文哲嗆：司法勾結媒體

問完重要證人柯求交保　審判長語帶玄機

老師好心勸快回家　國中女竟嗆「求我啊」

龜山警分局「三大派出所」聯合布達

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟內褲給她：拿去報警

更多熱門

相關新聞

台達電員工淪駭客　勾結殯葬業搶屍體

台達電員工淪駭客　勾結殯葬業搶屍體

高雄消防報案系統遭入侵案，案情滾雪球！本刊掌握，辦案人員查出，網路駭客潘覺凡聯手多家殯葬業者入侵消防系統，藉以即時取得民眾報案資訊，受害者不只高雄市消防局，多個縣市的報案系統可能都遭破解、入侵，民眾的死傷個資等於全流到特定殯葬業者手中，藉此獨攬「搶屍體」的殯葬業務牟利，甚至連電子大廠台達電的員工也捲入。

台積電工程師　公務機當約砲神器

台積電工程師　公務機當約砲神器

台積電南京廠特權被撤銷　彭博：影響有限但重創南韓

台積電南京廠特權被撤銷　彭博：影響有限但重創南韓

快訊／台積南京廠豁免遭美撤銷　經部深夜回應

快訊／台積南京廠豁免遭美撤銷　經部深夜回應

快訊／美撤銷南京廠豁免　台積電回應

快訊／美撤銷南京廠豁免　台積電回應

關鍵字：

鏡週刊台積電

讀者迴響

熱門新聞

YTR蕾菈宣布離婚！

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

快訊／美撤銷南京廠豁免　台積電回應

18歲男偷開家人賓士　國道追撞燒成焦屍

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

蕾菈3年前曝再婚原因「不是衝動」

快訊／台積南京廠豁免遭美撤銷　經部深夜回應

即／美撤銷台積電南京廠VEU特權　開盤跌3.11%

台南國中14歲女學生午休墜樓左腳骨折頭部腫包意識清楚送醫

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

學童放學後走失　大廳尋獲喜劇結局

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

台北這夜市「繁華→沒落」　網嘆：非店家問題

更多

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面