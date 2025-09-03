金正恩愛女罕見隨行出訪　可望繼承北韓大權

▲金正恩抵北京、背後是女兒露出一點點臉。（圖／翻攝 新華社）

記者葉國吏／綜合報導

北韓最高領導人金正恩2日抵達北京，參加紀念抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年活動。金正恩首次攜帶女兒金主愛隨行訪華，這一罕見舉動引發外界猜測，是否意在暗示北韓接班人選？除了官方的照片，媒體捕捉到金主愛的身影更讓這趟訪問備受矚目。

大陸官媒釋出的照片顯示，金正恩笑容滿面地下車，但更吸睛的是他背後隱約露出的女子身影。根據外媒分析，這正是北韓小公主金主愛——她穿著低調的黑色洋裝，似乎刻意保持低調。北韓官方媒體《朝中社》也釋出了類似照片，金主愛站在父親身後，身旁還有北韓高階官員隨行。這是她首次公開陪同金正恩出訪，消息一出引發全球熱議。

▲金正恩啟程赴北京參加閱兵。（圖／翻攝朝中社）

金正恩自2019年以來首次訪問中國，距今已有六年多時間。過去他曾三次攜夫人李雪主）出訪，但這次選擇帶女兒而非妻子同行，顯得格外引人注目。韓國媒體甚至提出猜測，金主愛的亮相或許並非單純的家庭安排，而是別具政治意圖，可能象徵她正逐步被塑造為未來的接班人。

這次訪華活動，除了凸顯北韓與中國的外交互動，更傳遞了金正恩父女聯手亮相的特殊意涵。金主愛的首次出訪，或許是北韓領導層向外界釋放信號，暗示她將在未來扮演重要角色。這次行動不僅展現了北韓的家族式權力傳承，更可能揭示接班布局的早期端倪。