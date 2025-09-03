　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩愛女罕見隨行出訪　可望繼承北韓大權

▲▼ 金正恩抵北京、背後是女兒露出一點點臉 。（圖／翻攝 新華社）

▲金正恩抵北京、背後是女兒露出一點點臉。（圖／翻攝 新華社）

記者葉國吏／綜合報導　

北韓最高領導人金正恩2日抵達北京，參加紀念抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年活動。金正恩首次攜帶女兒金主愛隨行訪華，這一罕見舉動引發外界猜測，是否意在暗示北韓接班人選？除了官方的照片，媒體捕捉到金主愛的身影更讓這趟訪問備受矚目。

大陸官媒釋出的照片顯示，金正恩笑容滿面地下車，但更吸睛的是他背後隱約露出的女子身影。根據外媒分析，這正是北韓小公主金主愛——她穿著低調的黑色洋裝，似乎刻意保持低調。北韓官方媒體《朝中社》也釋出了類似照片，金主愛站在父親身後，身旁還有北韓高階官員隨行。這是她首次公開陪同金正恩出訪，消息一出引發全球熱議。

▲金正恩啟程赴北京參加閱兵。（圖／翻攝朝中社）

金正恩自2019年以來首次訪問中國，距今已有六年多時間。過去他曾三次攜夫人李雪主）出訪，但這次選擇帶女兒而非妻子同行，顯得格外引人注目。韓國媒體甚至提出猜測，金主愛的亮相或許並非單純的家庭安排，而是別具政治意圖，可能象徵她正逐步被塑造為未來的接班人。

這次訪華活動，除了凸顯北韓與中國的外交互動，更傳遞了金正恩父女聯手亮相的特殊意涵。金主愛的首次出訪，或許是北韓領導層向外界釋放信號，暗示她將在未來扮演重要角色。這次行動不僅展現了北韓的家族式權力傳承，更可能揭示接班布局的早期端倪。

09/01 全台詐欺最新數據

500 1 9214 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台積電南京廠特權遭美國撤銷　經濟部深夜回應了
台積電公務機淪約砲神器　已婚工程師偷吃同事、房仲染性病
林維恩再傳捷報！剛升高A不久火速躍上2A
陸93大閱兵/天安門現況曝光！媒體安檢「禁口紅」　武警大規模
琵琶颱風估將生成　大迴轉路徑曝
獨／PLG神秘新軍洋基重磅補強　前選秀狀元將加盟
Google「搜尋壟斷」裁定Chrome、安卓無需分離　盤後
美股大跌！「對等關稅」違法導致　台積電ADR跌1.07％

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

陸93閱兵／中俄朝「同框」向美釋放何種訊號？

陸93閱兵／中俄朝「同框」向美釋放何種訊號？

大陸「九三大閱兵」今（3）日在天安門登場， 外界高度關注的重頭戲將是閱兵式上「習近平、普丁、金正恩三人同框」站上天安門城樓的歷史性畫面，這次金正恩帶著女兒金主愛「首次」訪華，也為歷史陣容增添新亮點，三人「歷史性」聚首，表面一同慶祝「抗戰勝利日」，卻被西方國家與媒體稱為是「新反美聯盟」，就大陸這次從天津上合會、93大閱兵來說，邀請20多國領導人來參加，尤其中俄朝「首次」歷史性「同框」，展現東方團結力量來抗衡美國。

普丁、金正恩北京會晤在即？俄媒證實

普丁、金正恩北京會晤在即？俄媒證實

背後是她！陸官媒釋出金正恩抵京照

背後是她！陸官媒釋出金正恩抵京照

即／金正恩「防彈列車」到北京了！　畫面曝光

即／金正恩「防彈列車」到北京了！　畫面曝光

金正恩將抵北京！　妻女、金與正可能隨行

金正恩將抵北京！　妻女、金與正可能隨行

關鍵字：

金正恩

