大陸 大陸焦點 特派現場

陸93閱兵／中俄朝三大巨頭「同框」天安門城樓　向美釋出東方團結力量

▲▼ 左起北韓領導人金正恩、中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁。（組圖／路透）

▲北韓領導人金正恩、中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁「首次同框」，在天安門城樓看九三大閱兵。（組圖／路透）

記者任以芳／北京報導

大陸「九三大閱兵」今（3）日在天安門登場， 外界高度關注的重頭戲將是閱兵式上「習近平、普丁、金正恩三人同框」站上天安門城樓的歷史性畫面，這次金正恩帶著女兒金主愛「首次」訪華，也為歷史陣容增添新亮點，三人「歷史性」聚首，表面一同慶祝「抗戰勝利日」，卻被西方國家與媒體稱為是「新反美聯盟」，就大陸這次從天津上合會、93大閱兵來說，邀請20多國領導人來參加，尤其中俄朝「首次」歷史性「同框」，展現東方團結力量來抗衡美國。

紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會（以下簡稱「九三大閱兵」）。今3日在北京天安門廣場隆重舉行，活動上午9時準時開始，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將發表重要講話並檢閱部隊，這次大陸方面也號稱展示最精良新款的軍武，包括科技無人等先進裝備。

這場盛大的閱兵這場「抗戰勝利日」閱兵式同時也是為紀念二戰中日本投降、戰爭結束80週年。這場閱兵不只有歷史紀念意義，更是向國際是會展現一次重要主場外交實力。首先，8月31日至9月1日在天津舉行的上海合作組織峰會順利落幕，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、時隔七年訪華的印度總理莫迪（Narendra Modi）、土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）、白俄羅斯總統盧卡申科，印度總理莫迪，伊朗總統佩澤希齊揚，巴基斯坦總理夏巴茲，越南政府總理范明政等領導人，包括國際組織和多邊機制負責人有聯合國秘書長古特雷斯，上合組織秘書長葉爾梅克巴耶夫等此次峰會的規模創歷屆之最、等20多個國家領導人全部出席。

緊接著除了莫迪、埃爾多安，參加上合組織峰會多國領導人轉往北京，共有26位國家元首和政府首腦將在9月3日登上北京天安門城樓，觀看中國紀念抗日戰爭勝利80周年大閲兵。其中，原本受邀的金正恩最後一刻宣布來華參加，震驚全世界。

上合組織峰會、「九三閱兵」活動創下多個「首次」，尤其後者主場大活動，中、俄、朝三國領導人「首次」共同亮相，習近平、普丁、金正恩三人將一起站在天安門城樓，成為史無前例歷史時刻，更是習近平大國外交高光時刻。

▲▼北韓領導人金正恩訪問北京。（圖／路透）

▲北韓領導人金正恩抵達北京，「罕見」攜女兒金主愛。（圖／路透）

金正恩雙破例！第二位觀禮的北韓領導人＋攜女訪華

鮮少出訪的北韓君主、朝鮮勞動黨總書記金正恩拋出參加「九三大閱兵」震撼彈，震驚西方國家與媒體，過去相當注重隱私的金正恩，意味著必須長時間曝光在天安門城樓，已經是實屬罕見。據了解，金正恩和俄羅斯總統普丁，分別站習近平的兩側觀禮，以大陸官方發布的出席閱兵的外國元首名單，金正恩排在第二，僅次於普丁。面對世界三大巨頭聚首，北京維安壓力值幾乎滿頂。

金正恩也是成為1959年繼祖父金日成之後，第二位出席北京閱兵的北韓最高領導人。象徵意義不言而喻：一方面展現平壤對北京的政治支持，另一方面也藉助大舞台宣示北韓「戰勝國」身份，還有一說希望大陸多開放觀光客到北韓剛建成的觀元山葛麻海岸度假區遊玩。

金正恩此行可能帶有多重動機：其一，藉紀念活動強化與中國的歷史連結，對內傳遞「血盟」訊號；其二，在美朝關係陷入僵局之際，向華盛頓展示朝中關係的緊密；其三，提升自身國際能見度，將抗戰勝利80周年作為外交突破口。

隨著外界高度關注三人在城牆上互動，以及之後的「習金會」將給中朝帶來怎樣變化，金正恩這次出訪有新亮點，「首次」攜女兒金主愛訪華，實屬罕見。先前外界盛傳夫人李雪主、女兒金主愛以及妹妹金與正是否隨行，最終《朝中社》發布照片​​顯示，金主愛身穿黑色洋裝跟在金正恩身後，還有北韓其他高階將領與官員。

中國官媒《新華社》晚間才釋出照片與消息，證實金正恩順利抵達北京，官媒發佈照片十分保守，主要也不想失焦，僅「聚焦」金正恩大笑開環下車，背後露出四分之一頭臉，髮型臉形明顯是北韓公主金主愛，她也是「首次」跟隨父親金正恩訪華。

▼ 大陸官媒釋出照片金正恩抵北京，背後是女兒僅露出1/4頭臉 。（圖／翻攝 新華社）

▲▼ 金正恩抵北京、背後是女兒露出一點點臉 。（圖／翻攝 新華社）

▲大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普丁進行雙邊會談。（圖／路透）

▲習近平與普丁顯示「中俄鐵桿」交情（圖／路透）

普丁第20次訪華：顯示中俄鐵桿頂住壓力的「老朋友」

說起中俄關係淵源只能用「鐵桿兄弟」相稱，光是俄羅斯總統普丁曾正期間，這次剛好是第20次踏上中國土地。自2012年重返克里姆林宮以來，他幾乎每年都訪華，無論雙邊關係因能源、軍事合作而走近，還是面對西方制裁與孤立，他始終把北京作為戰略支點。

值得注意的是，普丁是最早表態將出席北京閱兵的外國元首之一，顯示他對此次紀念活動的高度重視，並且出席天津上合組織峰會，一天之內會見多國元首，包括印度總理莫迪，兩人甚至上演「牽手情」，幾乎佔據全世界國際版面，這些都可以視為普丁重返世界舞台訊號。

普丁近期多次活躍國際舞台，包括鮮少出訪的普丁搭乘專機訪問美國與川普會面，即使國際刑事法院對他還是具有效逮捕令，但川普「無視」這張法律效率文件，普丁這次來參加「九三閱兵」，國際對北京批評聲將更消音，最終翻篇。

從支持中俄關係角度來看，普丁出發前接受大陸官媒《新華社》專訪，談及國際上一些勢力歪曲歷史真相，中俄如何捍衛歷史？普丁幾乎劍指日本帝國主義，並且堅決指出「俄中堅決譴責任何歪曲二戰歷史、美化納粹分子、軍國主義者及其僕從、復仇者和劊子手、抹黑解放者戰士的企圖。「載入聯合國憲章和其他國際文書中的戰爭成果不可動搖，任何篡改都不可接受。這是我們與中國朋友共同的堅定立場。」

普丁堅決顯示與中國繼續並肩，拿回反法西斯的「正統」話語權，也是對西方輿論的回應，符合中俄「歷史記憶」戰略契合。

三大巨頭「同框」向美釋放何種訊號？

習近平、普丁、金正恩三人並肩天安門成樓，絕對不能視為一場「看熱鬧」歷史鏡頭，這次主題是共同紀念二戰勝利，也是對當前國際格局一種有力回應，西方媒體甚至用「反美聯盟」來形容三人同台的用意。

就大陸角度來看，習近平這次在上合組織峰會劃出重點，宣佈提出「全球治理倡議」，提出「奉行主權平等」、「遵守國際法治」、「踐行多邊主義」、「倡導以人為本」和「注重行動導向」五大原則。其他成員國領導人也接受此提議，甚至在發言環節，對西方國家諸多批評。

最後，外長王毅同上合組織秘書長葉爾梅克巴耶夫共同會見中外記者並答問。針對記者問及全球治理倡議對解決全球性問題和挑戰的現實意義，王毅直言，「少數國家壟斷全球治理的不平等狀況不應再繼續下去。」葉爾梅克巴耶夫直接稱讚習近平提出非常重要的倡議，並且說，「會上幾乎所有成員國領導人，以及受邀參會的其他國家代表，對倡議表示支持，認為這將為推動上合組織以及更廣泛的國際合作提供新方向。」

天津上合組織峰會這次對西方，尤其美國釋出一個強烈訊號，東方正在持續整合一股團結力量，哪怕有錯綜複雜利益等關係，但彼此目標一致。

「九三大閱兵」登場之際，中、俄、朝「同框」用意更加明顯，就戰略團結來看，在華盛頓過去一直主張「民主對抗威權」，中俄朝領導人共同亮相，可以視為另類「軸心」，向美方展示堅定的政治互信，甚至都有相通之處。

就歷史話語權來看，皆強調二戰東方戰場的決定性作用，但美國與盟友日本等國淡化、改寫、不承認歷史等做法，形成鮮明對比。因此，北京閱兵不僅是展現大肌肉，從前一波操作來看，《南京照相館》上映凝聚愛國心、法國友人捐贈南京大屠殺侵華照片；官媒社論密集批評日方要求道歉；製作一系列731部隊、日軍侵華鐵證專題報導，都是向在國際輿論戰中喚醒「歷史審判」。

就對抗壓力，「烏克蘭危機」尚未有解答，俄羅依舊承受的西方制裁，北韓持續遭到國際孤立，中國則是面臨的外交、科技等方方面面圍堵，美國的關稅極限施壓雙方還在角力談判中，這些也形成共同的政治語境。因此，三人同框，既是紀念歷史，也是當下「共抗西方壓力」的形象投射。

陸93閱兵／中俄朝三大巨頭「同框」天安門城樓　向美釋出東方團結力量

陸93閱兵／中俄朝三大巨頭「同框」天安門城樓　向美釋出東方團結力量

背後是她！陸官媒釋出金正恩抵京照　「首次」罕見攜女金主愛訪華　

陸93閱兵／中俄朝三大巨頭「同框」天安門城樓　向美釋出東方團結力量

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

