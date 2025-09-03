「準琵琶」路徑大轉彎恐登陸穿日！　台灣附近可能還有颱風發展

▲TD18有發展為輕度颱風趨勢 。（圖／翻攝weathernerds）



記者許力方／台北報導

準琵琶出生！中央氣象署跟進日本氣象廳2日晚間將那霸東南方的系統編號為熱帶性低氣壓TD18號，估計在24小時有可能發展成今年第15號颱風「琵琶」（Peipah，澳門命名），初步預報，TD18未來將快速向北前進，朝日本九州逼近後大轉彎向東，路徑上幾乎劃過貼著九州、四國一路往關東，過境半個日本。

氣象署預報，原在日本南方海面的低氣壓於2日晚間8時增強為熱帶性低氣壓TD18，其中心位置在鵝鑾鼻東方1290公里海面上，以時速28公里，向北北西進行，有發展為15號輕度颱風琵琶的趨勢，未來將朝日本方向移動，對台灣天氣沒有直接影響。估計4日開始最近接近日本，有登陸的可能，並在一天內轉彎穿過日本本州地區。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」表示，第15號颱風琵琶即將形成，預估往日本移動，4、5日（周四、五）期間侵襲日本。「觀氣象看天氣」粉絲團也指，原本的95W已經增強為熱帶低壓，並在未來24小時內，有機會成為琵琶颱風，未來路徑趨向日本九州到關東地區。

▲準琵琶初估路徑出爐，恐登陸穿日。（圖／中央氣象署）



天氣風險公司分析，預估5日開始，準颱風已經來到日本，太平洋高壓將重新增強並往西伸展，但還未影響到台灣，反而會使原本在東南方的低壓帶環境，開始逐漸移動到台灣上空，預估仍是以午後雷陣雨影響為主，入夜以後會開始有些水氣靠近東南部至恆春半島，帶來局部短暫陣雨。

預估周末台灣仍持續受低壓帶影響，大氣不穩定且水氣多，午後雷陣雨仍然會相當旺盛且影響範圍廣泛。天氣風險公司指出，本周後期要留意低壓帶中是否有較明顯的低壓系統發展並靠近台灣，可能會使降雨時間不限於午後時段，目前預報不確定性仍高。

▼準琵琶一路往北，後方可能還有颱風接力生成。（圖／NCDR）

