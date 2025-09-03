陸93閱兵/天安門現況曝光！媒體安檢「禁口紅」　武警大規模集結

▲天安門廣場「九三大閱兵」現場 。（圖／記者任以芳攝，同下）

記者任以芳／北京報導

大陸「九三大閱兵」今（3）日在天安門登場， 外界高度關注的重頭戲將是閱兵式上「習近平、普丁、金正恩三人同框」站上天安門城樓的歷史性畫面。目前閱兵最新現場曝光，大批武警集結，安排在每一個角落。相較2019年十一閱兵，媒體只進行兩次安檢，這次「九三大閱兵」媒體進行多次安檢，就連口紅、眉筆都不能攜帶，現場發放早餐也得封裝，到了二次安檢才能拆封，到了廣場後也被要求不能隨意走動，安保規格直接往上提。

紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會（以下簡稱「九三大閱兵」）。今3日在北京天安門廣場隆重舉行，活動上午9時準時開始，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將發表重要講話並檢閱部隊，這次大陸方面也號稱展示最精良新款的軍武，包括科技無人等先進裝備。

▲ 北韓領導人金正恩、大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普丁今日首次「同框」在天安門城樓亮相。（組圖／路透）

這場盛大的閱兵這場「抗戰勝利日」閱兵式同時也是為紀念二戰中日本投降、戰爭結束80週年。這場閱兵不只有歷史紀念意義，更是向國際是會展現一次重要主場外交實力。今天清晨最新消息，印尼總統普拉博沃金3日凌晨也趕來抵達北京，共有26位國家元首和政府首腦將在9月3日登上北京天安門城樓，觀看中國紀念抗日戰爭勝利80周年大閲兵。

受邀的金正恩最後一刻宣布來華參加「九三大閱兵」。中、俄、朝三國領導人「首次」共同亮相，習近平、普丁、金正恩三人將一起站在天安門城樓，成為史無前例歷史時刻，更是習近平大國外交高光時刻。

為了迎接多國領導人，北京維安佈局也直接拉滿，安保工作幾乎滴水不漏。《東森新媒體ETtoday》團隊早上三點半到梅地雅中心集結，接著開始經歷層層安檢，就連早上發的早餐袋，有牛奶、麵包、巧克力等物，必須過二次安檢才能打開，否則不能上車。

▼ 到處都是維安特勤、武警 。（圖／記者任以芳攝）

相較2019年十一閱兵，記者同樣是凌晨集結，但安檢程序大約三道，第一道是梅地亞中心，確認身份後上車，第二道是天安門會是二次安檢，記者到場後可隨意走動拍照，大約活動開始前一小時禁止移動。

這次「九三大閱兵」就連食物都列入安檢與封條，還得查驗物品、搜身，甚至女記者的眉筆口紅，只要是可以畫記號的物品不能帶。之後再領取早餐袋，三種麵包、巧克力2個、礦泉水、牛奶各一瓶、火腿腸2根、真空滷蛋1顆， 餐袋上面有封鉛，必須第二次安檢後才可以打開否則就不能帶進去主會場。

閱兵廣場一大早也集結武警維安，並且人數一直增加，媒體被要求在採訪看台區，不能隨意移動。媒體區對面是軍樂隊正在加緊練習，整個廣場都是軍隊集結，喊口號聲音，閱兵還沒開始，已經有緊張肅殺感覺。

▲習近平早上九點將發表重要講話並檢閱部隊。（圖／記者任以芳攝）

根據大陸官媒釋出消息，上午9時，北京天安門廣場舉行紀念大會。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將發表重要講話並檢閱部隊；中午，在北京舉行招待會，習近平總書記將發表重要講話；晚上8時，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年文藝晚會《正義必勝》在北京人民大會堂舉行，習近平等將出席觀看。

閱兵活動按照閱兵式、分列式2個步驟進行，時長約 70 分鐘。閱兵式受閱部隊在長安街列陣，接受檢閱。分列式有空中護旗梯隊打頭陣、徒步方隊、戰旗方隊、裝備方隊、空中梯隊依次通過天安門廣場。

本次「九三大閱兵」以新式四代主戰裝備為主體，首次集中展示高超聲速導彈、無人與反無人作戰系統、定向能武器、電子戰力量與網電對抗等新域新質力量，全面展現解放軍現代化體系作戰能力與多維戰鬥形態的先進面貌。

▼ 九三大閱兵現場 ，中外媒體就位、外賓車開始到場 。（圖／記者任以芳攝）