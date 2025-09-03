　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸辦閱兵搶抗戰話語權　陸委會：掩蓋不了鐵一般的歷史事實

▲▼陸委會。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者陳冠宇／台北報導

中國大陸今（3）日在北京天安門廣場舉行大閱兵，以紀念抗戰勝利80周年。陸委會對此表示，不管中共花多少資源辦慶祝活動，都掩蓋不了鐵一般的歷史事實。

今日上午，大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普丁、北韓領導人金正恩等各國元首一同現身在天安門城樓。在施放象徵抗戰勝利80周年的80響禮炮之後，現場升起五星旗與奏唱《義勇軍進行曲》，後由習近平發表講話，並檢閱軍隊。

習近平講話時聲稱，「中國人民抗日戰爭是艱苦卓絕的偉大戰爭。在中國共產黨倡導建立的抗日民族統一戰線旗幟下，中國人民以錚錚鐵骨戰強敵、以血肉之軀築長城，取得近代以來反抗外敵入侵的第一次完全勝利」。

習近平還提到，「全軍將士要忠實履行神聖職責，加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權、統一、領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐，為世界和平與發展作出更大貢獻」。

對於習近平的講話，陸委會下午表示，關於抗日戰爭的歷史，事實勝於雄辯。

陸委會強調，抗日戰爭中，中華民國政府及全體軍民付出無數犧牲奉獻，最終取得抗戰勝利，但中共只圖擴大和鞏固自身勢力，對戰事並没有貢獻。

陸委會最後說，不管中共花多少資源辦慶祝活動，都掩蓋不了鐵一般的歷史事實。

▼習近平於九三閱兵發表講話。（圖／翻攝央視）

▲▼大陸國家主席習近平於九三閱兵發表講話。（圖／翻攝央視）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
18歲男國道追撞慘成焦屍　遭波及駕駛難過：火太大沒法救
多個縣市道路名稱「有2字」涉歧視　監察院要查了
獨／媽媽遭輾斃！「為普渡」遇死劫　兒盼駕駛靈堂道歉
補教名師遭詐騙！　痛失6000萬
快訊／雙北國家警報響　大雷雨炸6縣市「防冰雹」
水餃女「捲入絞肉機慘死」！郵差：喊掛號都沒有動
快訊／民進黨選對會成員曝！　賴清德下兩大指示

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

教育美業跨界新篇！　「法妮迪攜手吉的堡」共創融合新未來

陸新式艦載雷射武器「LY-1」亮相閱兵　高功率版可摧毀小型無人艇

陸辦閱兵搶抗戰話語權　陸委會：掩蓋不了鐵一般的歷史事實

陸兩款新型無人潛航器亮相！　具備察打一體、隱蔽偵察能力

陸「九三閱兵」45支受閱部隊方隊一覽　傳統與新科技裝備紛呈

陸隱身＋艦載機新亮相！　殲-35航母新星、殲-20S全球首創雙座隱形

遠看一直線！陸九三閱兵現「複製貼上」　民眾嗨喊：強迫症超舒爽

三兵種首現天安門廣場　中共「網軍」部隊亮相

陸閱兵「核導彈」自成一方隊　東風-5C液體戰略核導彈壓軸

众！陸九三閱兵觀禮台呈現3個「人」字　現場聚集超5萬人觀賞

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

【直接爬頭上！】女乘客搭車遇小強　尖叫聲連環爆XD

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

教育美業跨界新篇！　「法妮迪攜手吉的堡」共創融合新未來

陸新式艦載雷射武器「LY-1」亮相閱兵　高功率版可摧毀小型無人艇

陸辦閱兵搶抗戰話語權　陸委會：掩蓋不了鐵一般的歷史事實

陸兩款新型無人潛航器亮相！　具備察打一體、隱蔽偵察能力

陸「九三閱兵」45支受閱部隊方隊一覽　傳統與新科技裝備紛呈

陸隱身＋艦載機新亮相！　殲-35航母新星、殲-20S全球首創雙座隱形

遠看一直線！陸九三閱兵現「複製貼上」　民眾嗨喊：強迫症超舒爽

三兵種首現天安門廣場　中共「網軍」部隊亮相

陸閱兵「核導彈」自成一方隊　東風-5C液體戰略核導彈壓軸

众！陸九三閱兵觀禮台呈現3個「人」字　現場聚集超5萬人觀賞

擱淺野柳近1年！「鈺洲啟航」橋式機將全數移除　9月底拖往韓國

國慶主視覺出爐！他見「三黨支持者都在罵」：今年最好笑

神射湯普森不排除加入Big3聯盟　點名「四分球」非常吸引人

台鐵花蓮站新、卸任站長交接！徐榛蔚出席見證：生命共同體

18歲男國道追撞起火慘成焦屍　遭波及駕駛難過：火太大沒法救

快訊／ChatGPT「已讀不回」！部分用戶反映網頁版無法取得回應

狐獴開放有條件飼養　農業部：業者買賣需申請、飼主要登記

投等債熱度不減　主動債ETF掌握投資契機

工人遭沙袋砸中「骨盆爆開、直腸外露」休克　醫曝搶救4hr過程

他59歲活成29歲！逆齡秘訣全公開：每天必做「這件事」

明道幫國中同學要劉宇寧簽名照　他笑：從沒覺得你這麼有用XD

大陸熱門新聞

中俄朝導人歷史性「首次」同框！

遠看一直線！陸九三閱兵現「複製貼上」

陸93大閱兵搶先看！徒步方隊集結演練

不斷更新／九三閱兵壓軸 解放軍空軍殲-16、殲-20、殲-35同框編隊

陸93閱兵／新武器亮相！向各國展現大肌肉　

背後是她！陸官媒釋出金正恩抵京照

众！陸九三閱兵觀禮台呈現3個「人」字

解放軍殲擊機＋隱身機最新亮相

陸閱兵「核導彈」自成一方隊 東風-5C液體戰略核導彈壓軸

陸九三閱兵　習近平：堅決維護國家主權、統一、領土完整

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

陸93閱兵／中俄朝「同框」向美釋放何種訊號？

三兵種首現天安門廣場　中共「網軍」部隊亮相

空中護旗梯隊搶先看！　北京市民搶看「九三大閱兵」　

更多熱門

相關新聞

朱立倫斥中共竄改抗戰史　又批賴清德國人之恥

朱立倫斥中共竄改抗戰史　又批賴清德國人之恥

今日是九三軍人節，國民黨前主席洪秀柱出席中共九三閱兵，遭外界批評竟甘願與中共同聲同調，背棄歷史、嚴重傷害中華民國尊嚴。國民黨主席朱立倫主持中常會時抨擊，中共想要竄改歷史，聲稱是抗戰中流砥柱、領導抗戰政黨完全不是事實；他也批評，總統賴清德不願大肆慶祝，卻用戰敗國日本的口吻，用終戰形容抗戰勝利，「真是國人之恥！」

陸兩款新型無人潛航器亮相！　具備察打一體、隱蔽偵察能力

陸兩款新型無人潛航器亮相！　具備察打一體、隱蔽偵察能力

陸「九三閱兵」45支受閱部隊方隊一覽 傳統與新科技裝備紛呈

陸「九三閱兵」45支受閱部隊方隊一覽 傳統與新科技裝備紛呈

金正恩地位大躍進！專家曝「一張相片」意義大

金正恩地位大躍進！專家曝「一張相片」意義大

三兵種首現天安門廣場　中共「網軍」部隊亮相

三兵種首現天安門廣場　中共「網軍」部隊亮相

關鍵字：

九三閱兵抗戰80周年天安門習近平陸委會

讀者迴響

熱門新聞

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平怒PO性侵男正面照！

YTR蕾菈宣布離婚！

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

江祖平曝性侵男！三立：啟動調查

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

人蛇拐8印尼女來台　1人心臟衰竭身亡

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

即／韓首爾殺人事件　3人傷重身亡！

台積電工程師　公務機當約砲神器

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

蕾菈3年前曝再婚原因「不是衝動」

更多

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

熱門快報

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

即日起至11/2，到台北車站尋找8連霸燈箱，掃描燈箱完成任務就請您喝咖啡，送完為止！

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面