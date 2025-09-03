陸辦閱兵搶抗戰話語權　陸委會：掩蓋不了鐵一般的歷史事實

▲陸委會。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者陳冠宇／台北報導

中國大陸今（3）日在北京天安門廣場舉行大閱兵，以紀念抗戰勝利80周年。陸委會對此表示，不管中共花多少資源辦慶祝活動，都掩蓋不了鐵一般的歷史事實。

今日上午，大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普丁、北韓領導人金正恩等各國元首一同現身在天安門城樓。在施放象徵抗戰勝利80周年的80響禮炮之後，現場升起五星旗與奏唱《義勇軍進行曲》，後由習近平發表講話，並檢閱軍隊。

習近平講話時聲稱，「中國人民抗日戰爭是艱苦卓絕的偉大戰爭。在中國共產黨倡導建立的抗日民族統一戰線旗幟下，中國人民以錚錚鐵骨戰強敵、以血肉之軀築長城，取得近代以來反抗外敵入侵的第一次完全勝利」。

習近平還提到，「全軍將士要忠實履行神聖職責，加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權、統一、領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐，為世界和平與發展作出更大貢獻」。

對於習近平的講話，陸委會下午表示，關於抗日戰爭的歷史，事實勝於雄辯。

陸委會強調，抗日戰爭中，中華民國政府及全體軍民付出無數犧牲奉獻，最終取得抗戰勝利，但中共只圖擴大和鞏固自身勢力，對戰事並没有貢獻。

陸委會最後說，不管中共花多少資源辦慶祝活動，都掩蓋不了鐵一般的歷史事實。

▼習近平於九三閱兵發表講話。（圖／翻攝央視）