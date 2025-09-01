中壢惡火釀5死！屋主5年前曾申請住警器　拿到卻沒安裝

▲桃園中壢火警5死，屋主曾申請住警器，但並未安裝。（圖／記者黃彥傑翻攝)



記者柯振中／綜合報導

桃園市中壢區龍安街民宅31日大火釀5死，屋內僅有住在2樓的葉姓阿公（屋主）、阿嬤順利逃生，住在3樓的黃女、4名10歲及9歲孩童（2男2女）均命喪火窟。後續經過調查，該戶人家2019年曾經申請過住宅用火災警報器，且也已經配發，不過屋主並未落實安裝，因此第一時間無法警示火災。

桃園市消防局表示，這處發生火警的民宅，2019年曾經申請過住警器，當時也已經配發。不過住警器是配發以後由民眾自行返家安裝，因此無法確認是否有安裝。

民宅發生火警以後，內部沒有傳出住警器的警報聲，後續葉姓屋主則坦言，拿到以後並沒有進行安裝。對此，桃園市消防局提醒，依照相關規定，住警器須安裝在廚房、樓梯、寢室，包含有寢室的樓層，以及通往上層樓梯的最頂層，還有走廊的部分，若沒有走廊的話，則設置在樓梯。

▼桃園中壢民宅大火5死。（圖／記者黃彥傑攝)



住警器安裝的條件為何？消防局補充，若是裝在天花板、樓板的話，下端需要距離天花板或樓板60公分內，或是裝設在距離牆面、梁柱60公分以上的位置。

如果須將住警器安裝在牆面，則須距離天花板或樓板下方15公分以上、50公分以下。安裝時要注意，裝設地點須距離出風口1.5公尺以上，並以安裝在居室中心為原則。