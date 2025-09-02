桃園引進「城際型電巴」　2030年公車全面電動化

▲桃園引進「城際型電巴」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市電動公車啟用典禮、1日於桃園客運桃園站停車場舉行。市長張善政表示，市府積極推動公共運輸轉型，加速導入電動公車，隨著今（114）年新增車輛陸續上路，桃園電動公車比例將大幅提升至近兩成；明（115）年度更可望突破三分之一，為桃園大眾運輸邁向智慧化、低碳化的重要里程碑。

市府也將持續攜手客運業者，完成2030年公車全面電動化目標，營造市民安心呼吸、宜居永續的生活環境。張善政說明，電動公車單價約1,000萬元，在交通部補助與市府環保局空污基金支持下，業者實際負擔已降至約三至四百萬元，投資效益遠優於購置柴油車；此外，市府也積極協助場站增設充電設施，打造更完善的電動公車營運環境，加速桃園公共運輸永續轉型。

▲市府將持續攜手客運業者，完成2030年公車全面電動化目標。（圖／市府提供）

交通局表示，桃園市客運業者於113年共購置136輛電動公車，包括桃園客運85輛、中壢客運3輛、統聯客運23輛及亞通客運25輛。136輛當中，也包含25輛非低底盤型電動公車—城際型電巴，因桃園是全臺首座引進城市，今日啟用典禮，也吸引許多公車迷前來朝聖及拍照留念。

交通局提到，隨著此批車輛啟用，桃園市電動公車比例也由原先0.9%大幅提升至18%，今（114）年預計再度購置137輛電動公車，明（115）年度投入服務後，比例將達35%。市府將持續與客運業者合作，擴大導入規模，並配合路網優化，逐步完善電動公車充電基礎設施，提升運量與服務品質，穩健朝向2030年市區公車全面電動化目標邁進。