　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園引進「城際型電巴」　2030年公車全面電動化

▲桃園引進「城際型電巴」　

▲桃園引進「城際型電巴」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市電動公車啟用典禮、1日於桃園客運桃園站停車場舉行。市長張善政表示，市府積極推動公共運輸轉型，加速導入電動公車，隨著今（114）年新增車輛陸續上路，桃園電動公車比例將大幅提升至近兩成；明（115）年度更可望突破三分之一，為桃園大眾運輸邁向智慧化、低碳化的重要里程碑。

市府也將持續攜手客運業者，完成2030年公車全面電動化目標，營造市民安心呼吸、宜居永續的生活環境。張善政說明，電動公車單價約1,000萬元，在交通部補助與市府環保局空污基金支持下，業者實際負擔已降至約三至四百萬元，投資效益遠優於購置柴油車；此外，市府也積極協助場站增設充電設施，打造更完善的電動公車營運環境，加速桃園公共運輸永續轉型。

▲桃園引進「城際型電巴」　

▲市府將持續攜手客運業者，完成2030年公車全面電動化目標。（圖／市府提供）

交通局表示，桃園市客運業者於113年共購置136輛電動公車，包括桃園客運85輛、中壢客運3輛、統聯客運23輛及亞通客運25輛。136輛當中，也包含25輛非低底盤型電動公車—城際型電巴，因桃園是全臺首座引進城市，今日啟用典禮，也吸引許多公車迷前來朝聖及拍照留念。

交通局提到，隨著此批車輛啟用，桃園市電動公車比例也由原先0.9%大幅提升至18%，今（114）年預計再度購置137輛電動公車，明（115）年度投入服務後，比例將達35%。市府將持續與客運業者合作，擴大導入規模，並配合路網優化，逐步完善電動公車充電基礎設施，提升運量與服務品質，穩健朝向2030年市區公車全面電動化目標邁進。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 0949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國道追撞車禍　一人慘死
YTR出軌被抓包！　發文懺悔
她養生20年「不吃炸物甜食」卻老更快　醫曝關鍵2原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

元智大學「新生啟航」迎新週登場　展現校園文化

桃捷直達車座椅全面升級　推出「dtto friends」主題車廂

桃園引進「城際型電巴」　2030年公車全面電動化

桃園聯手北部7縣市打擊噪音車　抓214車開罰！國庫進帳69萬

開學了！正值腸病毒好發　桃園衛生局籲落實洗手五步

新北6009座公廁告示牌換新裝　全民當評鑑官「好廁你來評」

八里紫皇天乙真慶宮捐8000斤白米　偕社會局助新北弱勢家庭

新北仁愛之家歡慶50周年　劉和然：用愛伴長者半世紀

新北肌動計畫啟動！99國民體育日推3好康　號召全民運動

巨鯨風箏升空　台中糕豐會首移師大安9/13、14登場

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【謝和弦開嗆】現身法院提存40萬！狠酸陳德修「舔共」

【神力女超人】女駕駛國道徒手推故障賓士50米

元智大學「新生啟航」迎新週登場　展現校園文化

桃捷直達車座椅全面升級　推出「dtto friends」主題車廂

桃園引進「城際型電巴」　2030年公車全面電動化

桃園聯手北部7縣市打擊噪音車　抓214車開罰！國庫進帳69萬

開學了！正值腸病毒好發　桃園衛生局籲落實洗手五步

新北6009座公廁告示牌換新裝　全民當評鑑官「好廁你來評」

八里紫皇天乙真慶宮捐8000斤白米　偕社會局助新北弱勢家庭

新北仁愛之家歡慶50周年　劉和然：用愛伴長者半世紀

新北肌動計畫啟動！99國民體育日推3好康　號召全民運動

巨鯨風箏升空　台中糕豐會首移師大安9/13、14登場

元智大學「新生啟航」迎新週登場　展現校園文化

桃捷直達車座椅全面升級　推出「dtto friends」主題車廂

桃園引進「城際型電巴」　2030年公車全面電動化

桃園聯手北部7縣市打擊噪音車　抓214車開罰！國庫進帳69萬

開學了！正值腸病毒好發　桃園衛生局籲落實洗手五步

2台男潛水10分失蹤死亡　沖繩人稱「恐怖蛇洞」曝！會找不到出口

琵琶「準颱風」可能生成　路徑分歧大！日本估2條路岔開走

印尼示威暴動已6死「軍隊進駐首都」　關鍵地點布署狙擊手

TOYOTA今年7月「全球銷量創新高」！油電動力助攻單月突破90萬輛

新北6009座公廁告示牌換新裝　全民當評鑑官「好廁你來評」

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

地方熱門新聞

竹北塑膠臭味查不到！環保局回應了

黃偉哲攜「夜奇鴨」快閃台南大東夜市發50元夜市券掀搶拍熱潮

領角鴞誤闖民宅站供桌　呆萌模樣像絨毛玩偶

桃捷直達車座椅升級　推出「dtto friends」主題車廂

桃園引進「城際型電巴」　2030年公車全面電動化

桃園聯手北部七縣市　強勢打擊噪音車　

元智大學迎新週登場　內容多元展現校園文化

腸病毒好發　桃園籲落實洗手五步驟

新北仁愛之家50周年　劉和然：用愛伴長者半世紀

新北肌動計畫啟動！99國民體育日推3好康

巨鯨風箏升空　台中糕豐會首移師大安9/13、14登場

高雄經營80年米糕城暫停營業！原因曝光

毛孩福音！新北假日友善寵物公車增「藍15線」

新北2年緊盯78工地　排水安全層層把關

更多熱門

相關新聞

桃園聯手北部七縣市　強勢打擊噪音車　

桃園聯手北部七縣市　強勢打擊噪音車　

桃園市政府環保局指出，噪音車曾長期高居市府1999陳情首位，平均每月近500件。暑假期間首度串聯基隆市、台北市、新北市、新竹縣(市)、苗栗及宜蘭等七縣市，展開跨域聯防，於主要交通幹道、陳情熱點設置聯合稽查點，並透過資訊共享鎖定跨區流竄車聚，展現北台灣合作治理的執行力。

台南金華路公車與自小客車駕駛互嗆

台南金華路公車與自小客車駕駛互嗆

中壢惡火釀5死！屋主申請住警器卻沒安裝

中壢惡火釀5死！屋主申請住警器卻沒安裝

桃園慶祝九三軍人節暨抗戰勝利80年　登場

桃園慶祝九三軍人節暨抗戰勝利80年　登場

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

關鍵字：

桃園城際型電巴公車全面電動化

讀者迴響

熱門新聞

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

最新颱風預測！　這顆可能生成「比較靠近台灣」

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟內褲給她：拿去報警

她養生20年反而老更快　醫曝2原因

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

硬舉227公斤　網紅「全身對折」倒地抽搐

歐美掀起「666走路瘦身法」

雨刷蔡政宜涉洗錢200億！檢深夜聲押禁見

YTR出軌被抓！發公開文懺悔：比被狗幹還爛

我飛行員被共機嗆　神反擊：一輩子做奴隸

MLB轉播驚見「男球迷忘情揉奶」

更多

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面