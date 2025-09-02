停北市機車格「吞600元罰單」傻眼了　停管處解答！

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友近日在台北市松智路上，將共享機車停放路邊車格，怎料卻收到600元罰單，理由更讓他傻眼。根據北市停管處規定，該路段為「限時停車格」，若停放超過40分鐘，會被視為違規，可處600元以上、1200元以下罰鍰。

網友昨在Threads發文曬出罰單，只見他將機車停放松智路機車格，卻因「停車時間不依規定」挨罰，這讓他一頭霧水，哀怨直呼「找停車格找的半死，還被開單。那段時間不能停車？那停車格畫了可以拿來幹嘛？」

事實上，根據北市停車管理工程處規定，松智路的機車停車格屬於「限時停車格」，採「前20分鐘免費、後20分鐘收費20元」的方式，收費時段為周一至周五，上午8時至下午6時。

若車輛停放超過40分鐘，就會被認定違規，並依《道路交通管理處罰條例》第56條第1項第9款，處600元以上、1200元以下罰鍰。

北市停管處也進一步說明，限時停車格的標誌牌面採圖例式設計，牌面上方為圖例與管制說明，下方為管制時間表，民眾可依圖例了解停放方式，再依停放時段與管制內容停車。

這類停車格的設置目的，是提高停車周轉率，方便短時間停靠，不適用於「全市每日一張單」、「路邊機車月票」以及「電動機車免費停車」等優惠措施。

【小知識｜北市「限時停車格」怎麼用？】

收費規則：前20分鐘免費，接下來20分鐘收費20元。

停放限制：超過40分鐘即屬違規，將處600元以上、1200元以下罰鍰。

收費時段：周一至周五，上午8:00至下午6:00。

不適用優惠：每日一張單、路邊機車月票、電動機車免費停車。

設置目的：提高停車周轉率，供短暫停靠使用。

