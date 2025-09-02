　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小一罕病女兒開學！母挨酸「為何不產檢？」　醫怒解答：太困難了

▲▼家長，監護權，法定代理人，家庭，一家三口。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名母親昨日分享小一女兒開學的過程，但因妹妹患有狄蘭吉氏症候群，竟遭網友嘲諷，也有人質疑為何不做產檢。對此，婦產科名醫蘇怡寧不忍發文，表示這個罕病在產前是極難診斷出來的，即使做羊膜穿刺染色體檢查、基因晶片也一樣，「在別人的傷口上撒鹽，真的大可不必。」

婦產科名醫蘇怡寧今在臉書表示，沒有同理心的社會，只是冷漠的叢林。狄蘭吉氏症候群（Cornelia de Lange syndrome）是一種罕見的基因異常疾病，大多數病例為偶發案例，簡單來說就是沒有家族史可以追蹤，新生兒發生率大約是萬分之一到五萬分之一，「臨床表現涉及身體外觀發育、智力及多系統器官，雖然目前無法治癒，但透過跨專業的早期介入與支持性治療，能顯著改善生活品質。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他強調，這個疾病在產前真的非常難以診斷，即使做羊膜穿刺染色體檢查，甚至做到基因晶片，也一樣沒有辦法，「理論上，唯一可能的機會，是在超音波發現異常時，再透過全基因定序才有可能找到答案，但實務上太困難了。」

▲▼懷孕,生產,孕婦。（圖／達志影像／示意圖）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／示意圖）

蘇怡寧直言，那些事後冷嘲熱諷質問媽媽「為什麼產檢不好好做」的人，只是在別人的傷口上撒鹽，也顯示出自己的無知而已，「令我更震驚的是，在一個號稱最美麗風景是人的國家，居然有人拿孩子的弱點來取笑？真正有教養的人，難道不應該是選擇伸手扶持嗎？」

最後，他語氣沉重表示，「嘲笑比你脆弱的人，不會讓你變強，只會讓你顯得可悲。文明社會的根本，是扶助弱勢、尊重差異。沒有同理心的地方，只能叫冷漠的叢林，絕對稱不上文明。我真的很怒。」

►馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便
►母被騙欠千萬！子女狂籌錢「被課贈與稅」想領現金　專家喊母湯
►工作2年！對比歐美同事「和華人最有隔閡」　日男吐2關鍵

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／南京東路嚴重車禍！1人無呼吸心跳　駕駛坐地抱頭
快訊／PCB概念股3妖遇殺盤！雙雙跌停
快訊／「發現資料複印異常」　中科院證實疑內部員工外流營業機密
台南蛇窟太驚人！　連抓12條蛇
坐博愛座被嗆「年輕人好手好腳」　他掏身分證...阿伯尷尬了
到職日即離職日！67歲女苦讀10年考上公務員
開車有繫安全帶「忘一規定」慘吞6000元罰單
警幫同仁銷國道罰單　刪除超速照片

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快儲水！彰化8萬戶停水39hrs範圍曝光　 百家餐飲店照常營業

小一罕病女兒開學！母挨酸「為何不產檢？」　醫怒解答：太困難了

坐博愛座被嗆「年輕人好手好腳」　他掏身分證反擊！阿伯尷尬了

到職日即離職日！67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

搶博愛座踢鐵板！老翁嗆「年輕人好手好腳」　下秒看身分證尷尬了

快訊／09:17台東縣東河鄉規模3.7地震　最大震度1級

大學生零用錢「一個月給15K」還不夠用？網點出關鍵：不一樣吧

金冥對分！　4星座小心破財

赴日注意！　颱風可能生成「九州一路環島到東北」

快訊／07:16台南市3.5地震　最大震度3級

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

【謝和弦開嗆】現身法院提存40萬！狠酸陳德修「舔共」

快儲水！彰化8萬戶停水39hrs範圍曝光　 百家餐飲店照常營業

小一罕病女兒開學！母挨酸「為何不產檢？」　醫怒解答：太困難了

坐博愛座被嗆「年輕人好手好腳」　他掏身分證反擊！阿伯尷尬了

到職日即離職日！67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

搶博愛座踢鐵板！老翁嗆「年輕人好手好腳」　下秒看身分證尷尬了

快訊／09:17台東縣東河鄉規模3.7地震　最大震度1級

大學生零用錢「一個月給15K」還不夠用？網點出關鍵：不一樣吧

金冥對分！　4星座小心破財

赴日注意！　颱風可能生成「九州一路環島到東北」

快訊／07:16台南市3.5地震　最大震度3級

跨海訪問／緊急救火演《暴君》　李彩玟片場命令前輩：心裡不好受

太極劍＋戰鼓超吸睛　台南市友善校園週聚焦「調和制度」上路

男酒駕誤認後車閃燈！持棍攔人被逮拒酒測　車上搜出K他命

中共「93閱兵」的政治意涵　挑戰與機遇並存的時代

快訊／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無呼吸心跳　駕駛坐路邊抱頭

《與狼共舞》踢鳥離世！葛拉罕葛林長期為病所苦　享壽73歲

小果番茄陸續定植　高雄區農改場籲農友留意病蟲害防治

PCB概念股3妖遇殺盤！台玻、富喬跌停　日廠擴產利空罩頂

快訊／「發現資料複印異常」　中科院證實疑內部員工外流營業機密

巨人打線力挺鄧愷威！　連續15場開轟2001年後首見

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

生活熱門新聞

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

發錢了！「遷入戶籍」就可領5000元

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

最新颱風預測！　這顆可能生成「比較靠近台灣」

她養生20年反而老更快　醫曝2原因

被質疑出國規格錢從哪來　她親自打臉

午後變天！　「連3天大雨」地區曝

開車有繫安全帶「忘一規定」慘吞6000元罰單

跟對的人出遊「手機1神奇現象」！破5萬人點頭

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

美女書法家脫了！　下海拍AV

新颱風生成機率提高　大迴轉路徑曝

YTR出軌被抓！發公開文懺悔：比被狗幹還爛

更多熱門

相關新聞

陸28歲美女「抗癌網紅」離世 考上空姐卻患上全球僅400例罕病

陸28歲美女「抗癌網紅」離世 考上空姐卻患上全球僅400例罕病

大陸28歲抗癌網紅「給你一拳」（姚美杉）於25日下午離世，這則令人遺憾的消息由她的家人在粉絲群中公佈，引起眾多網友和粉絲惋惜和道別。她在抗癌期間保持樂觀態度、用影片記錄抗癌生活，給不少網友帶來正向力量。

奇美醫院攜手Make-A-Wish喜願協會助罕病女孩小潔追星圓夢

奇美醫院攜手Make-A-Wish喜願協會助罕病女孩小潔追星圓夢

婦2月內2度意識不清送醫　確診靜動脈畸形

婦2月內2度意識不清送醫　確診靜動脈畸形

墮胎手術害病患身亡　婦產科女醫判6月

墮胎手術害病患身亡　婦產科女醫判6月

大同醫院「第1位」寶寶報到　院長曝喜悅

大同醫院「第1位」寶寶報到　院長曝喜悅

關鍵字：

罕病网络霸凌社会同理心婦產科狄蘭吉氏症

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

蕾菈掰了反骨「改拚德州撲克」！

發錢了！「遷入戶籍」就可領5000元

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟內褲給她：拿去報警

最新颱風預測！　這顆可能生成「比較靠近台灣」

浩鼎減資5成摜跌停　破4000張排隊賣單難消化

貪得無厭！　川普想逼台積電分潤

她養生20年反而老更快　醫曝2原因

更多

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面