北市、韓京畿道議會　締結「夥伴議會」展開多元合作

▲台北市議會、韓國京畿道議會，締結「夥伴議會」展開多元合作。（圖／台北市議會提供）



記者陳家祥／台北報導

台北市議會與韓國京畿道議會9月1日正式締結「夥伴議會」。台北市議會議長戴錫欽、京畿道議會議長金振鏡簽署「夥伴議會合作協議」，在2000年京畿道政府與台北市政府簽訂的「促進友好合作備忘錄」基礎上，進一步將議會層面的交流推向新的高度，除提升兩地方議會之間的情誼外，並可促進城市治理、議政運作、經濟發展、文化觀光、及青年事務等方面擴大交流，進而開啟更多元的實質合作。



京畿道位於朝鮮半島中樞，工商發達、人文薈萃，人口超過1300萬，是目前全韓人口最多的行政區，與首爾形成首都圈，數年前並興建完成全韓最大地方政府及議會大樓。



京畿道議會自2001年保健福祉委員會金道三委員長來會參訪後，便揭開京畿道議會與台北市議會交流的序幕。統計至2025年8月底，京畿道議會計有文化公報、經濟投資、教育企劃、企劃財政等委員會、5個議員代表團及2個職員代表團來訪，超過本市任何姊妹市來訪頻率。京畿道轄下更有11個市郡議會的14個訪團來過本會。

北市議會指出，戴錫欽議長上任後，體認到這是雙方議會提升正式關係的時候到了，2024年親率本會友好訪問團拜會京畿道，寫下本會第一次正式訪問京畿道議會的歷史新頁，並與京畿道議會新上任的金議長相談甚歡，水到渠成形成共識，金議長遂決定於今年率團回訪台北，並與北市議會簽訂夥伴議會合作協議，創下本會城市外交新猷。



日後，雙方議員互訪交流將成為常態性機制，北市議會將依據協議內容，持續檢視合作成效並隨時調整未來方向，期待透過更密切的議政夥伴關係，深化台韓地方民主交流，並為兩地的長遠繁榮與互信合作樹立典範。