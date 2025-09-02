2台人沖繩潛水！天氣晴朗卻「斷魂深海洞窟」　專家揭致命5點

▲洞穴潛水。（圖／「台北市水上救生志工協會」授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

兩名20多歲台灣男子日前在沖繩近海潛水時，於一處約30公尺深的洞窟內失蹤，最終不幸喪命。對此，「台北市水上救生志工協會」今發文指出，洞穴潛水危險程度高的5大原因，並提醒道「千萬不要自己冒然嘗試。」

「台北市水上救生志工協會」提到，洞穴潛水屬於高度專業的範疇，並非一般休閒潛水可以涵蓋，若缺乏專業準備與訓練，貿然嘗試將面臨極大風險。

協會分析，洞穴潛水的危險主要來自五大因素：首先，能見度差。洞內光線昏暗，加上底質多為淤泥、沙土，若踢水姿勢不佳，容易揚沙導致水體渾濁，潛水員瞬間失去方向感。其次，空間受限。洞穴通常僅有少數出口，黑暗狹窄的環境易引發恐慌，增加脫困難度。

第三是氣源管理風險。洞穴潛水需耗費較長時間，若深度又大，氧氣消耗速度更快，稍有誤判便可能釀禍。第四，環境變數多。包括暗流、複雜岩壁，甚至設備纏繞，都會使行進更加困難。最後，是心理與生理壓力。在幽暗壓迫的環境中，焦慮與恐慌往往導致錯誤的判斷。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

最後，協會提醒道，在台灣本島潛點，有時會遇到幾公尺甚至十公尺內的小型岩洞，這屬於可預期的範圍；但若是專業的洞穴潛水，則需要經過特殊訓練，並在熟悉地形的導潛帶領下，團隊有默契的情況下進行，千萬不要自己冒然嘗試。

拉回此案，28歲張姓遊客與3名親友一同前往沖繩度假，並於8月31日參加潛水活動，當天一行人與24歲台籍教練從恩納村瀨良垣漁港出發，前往萬座海灘北方約800公尺的潛水點。

下午2時45分，5人開始潛水活動，然而僅過了10分鐘，張姓男子與台灣籍教練便因不明原因失蹤，另外3名潛水客則在其他潛水店教練的協助下，安全回到岸上。

潛水船船長於下午3時5分通報，海上保安署隨即展開搜索，最終張姓遊客與台籍教練在下午5點半左右，被其他潛水教練發現，尋獲時已沒有生命跡象，送醫搶救後，在院內被宣告死亡。

