高雄9月新制上路　住家沒裝住宅火災警報器！最高開罰3萬

▲高雄仁武火警，事後調查住家未安裝住警器。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄9月新制！高雄市政府去年8月15日修正《高雄市火災預防自治條例》，明定依法無需設置火警自動警報設備住宅場所（含5樓以下透天厝、公寓或平房等），若未裝設「住宅用火災警報器」，且勸導仍未改善，可處新台幣6,000元以上30,000元以下罰鍰，新規自9月1日起正式實施。

上月31日清晨5時許，高雄市仁武區仁雄路一處4樓透天住宅發生火警，民眾發現後立即撥打119報案，消防局隨即派遣人車前往搶救。現場起火處位於4樓寢室，消防人員立即佈線上樓射水灌救，成功在20分鐘內撲滅。雖然該起事故沒有造成人員受困或傷亡，但消防局清查，該起火戶領有「住宅用火災警報器」，但現場卻未安裝，導致火災發生時未能更早被發現，詳細起火原因與燃燒範圍，將由火調人員進一步調查釐清。

▲▼高雄9月新制，住家沒裝住警器，最高開罰3萬元。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市政府去年8月15日修正《高雄市火災預防自治條例》，明訂依法無需設置火警自動警報設備之住宅場所（含5樓以下透天厝、公寓或平房等），其管理權人未於任一位置裝設「住宅用火災警報器」並維護之，經限期改善仍未改善者，處新臺幣6,000元以上30,000元以下罰鍰，並自9月1日起正式施行。

消防局提醒，自2021年起陸續針對市內5樓以下建築物普發住警器，並透過消防分隊、里長及里幹事等管道協助安裝，呼籲民眾領回住警器應及早裝設，並定期檢測其功能，以確保火災初期能發揮警示作用，爭取黃金逃生時間，降低火災傷亡風險且避免違規受罰。