維護交通安全投縣射三箭　1至7月死亡車禍件數人數減1成7

▲南投縣政府響應推動交安月，守護縣民用路安全。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

9月份為全國交通安全月，南投縣政府指出，今年以智慧科技、教育宣導、嚴格執法等三大面向全面提升全縣道路安全，1至7月A1類（24小時內死亡）交通事故發生24件死亡24人，與去年同期29件29人比較減少5人，其中機車駕駛人死亡減少4人。

交通部於8月29日集結中央各部會、縣市政府、民間企業及公益團體舉辦交安月啟動記者會，呼籲全國同步推動人本交通、落實停讓文化，南投縣府由新聞及行政處長蔡明志代表出席。

蔡明志表示，南投縣今年前7個月死亡車禍件數、人數都比與去年同期減少1成7，縣府也將持續結合警察、交通、教育、監理、新聞等機關單位，整合智慧科技、深化教育宣導與強化執法管理，全面打造更安全的交通環境，守護縣民的行車與行人安全。

在推動交通安全的亮點措施方面，縣府導入交通安全成效數據監測平台，透過「智慧路標」即時監測回饋交通事故資訊，並結合 LINE 推播系統，提醒縣民注意道路安全，強化事故預防與宣導效果；在教育宣導上，全縣學校自113年起全面施行「舉手過馬路」作法，事故熱點的前30名小學可申請「舉小旗」，推廣學童路口安全教育、穿戴反光裝備，並舉辦「護童大使」活動，帶動學生、家長共同守護校園周邊交通，以及辦理路老師及各項宣導活動，將道安觀念深入社區鄰里。

另在執法層面，縣府針對易肇事路段加強取締，嚴格執行酒駕零容忍政策，並針對高齡駕駛人推動道路交通安全宣導，輔以分齡檢測與駕駛再教育，降低事故風險。