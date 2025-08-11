撞死男騎士「全車5人落跑」　台中無照肇事駕駛到案

▲台中市北屯區今天發生一起死亡車禍，一名葉姓男子上午才剛出門上班就遇劫難，傷重送醫仍回天乏術。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市北屯區崇德六路今天發生一起死亡車禍，一名67歲葉姓男子才剛出門準備到西屯區上班，就與38歲越南籍黃姓移工駕駛、滿載其他移工的轎車碰撞，結果葉男傷重送醫仍回天乏術。但可惡的是，黃男撞上葉男後沒幫忙叫救護車，隨即與車上其他4名移工同伴逃逸。稍早黃男已經到案，經實施酒測，酒測值為0，相關肇事責任，由鑑定單位分析研判。

▲黃男經警方通知後到案說明，實施酒測，酒測值為0，相關肇事責任，由鑑定單位分析研判。（圖／記者游瓊華翻攝）



台中市警局第五分局今天上午7點19分接獲民眾報案，在北屯區崇德六路與仁平街口發生一起碰撞事故。警方調查，葉男當時騎乘普重機車沿崇德六路往西直行，與黃男駕駛的自小客車沿仁平街往南直行時，在無號誌路口發生碰撞，葉男受傷送往中國醫藥大學附設醫院急救不治。

黃男是非法移工也無駕照，車上載著其他4名非法移工，車禍發生後，5個人竟全落跑、離開現場。後黃男經警方通知後到案說明，實施酒測，酒測值為0，相關肇事責任，由鑑定單位分析研判。

警方呼籲，發生交通事故應立即報警並協助救護傷患，在現場安全位置靜候警方到場處理，若肇事後逃逸將觸犯刑責並加重其刑，請民眾務必注意交通安全，發生交通事故應立即報警處理。