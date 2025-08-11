　
社會 社會焦點 保障人權

撞死男騎士「全車5人落跑」　台中無照肇事駕駛到案

▲五分局車禍肇事者到案。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市北屯區今天發生一起死亡車禍，一名葉姓男子上午才剛出門上班就遇劫難，傷重送醫仍回天乏術。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市北屯區崇德六路今天發生一起死亡車禍，一名67歲葉姓男子才剛出門準備到西屯區上班，就與38歲越南籍黃姓移工駕駛、滿載其他移工的轎車碰撞，結果葉男傷重送醫仍回天乏術。但可惡的是，黃男撞上葉男後沒幫忙叫救護車，隨即與車上其他4名移工同伴逃逸。稍早黃男已經到案，經實施酒測，酒測值為0，相關肇事責任，由鑑定單位分析研判。

▲台中清晨發生死亡車禍，汽車碰撞機車，騎士送醫不治。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

▲黃男經警方通知後到案說明，實施酒測，酒測值為0，相關肇事責任，由鑑定單位分析研判。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中市警局第五分局今天上午7點19分接獲民眾報案，在北屯區崇德六路與仁平街口發生一起碰撞事故。警方調查，葉男當時騎乘普重機車沿崇德六路往西直行，與黃男駕駛的自小客車沿仁平街往南直行時，在無號誌路口發生碰撞，葉男受傷送往中國醫藥大學附設醫院急救不治。

黃男是非法移工也無駕照，車上載著其他4名非法移工，車禍發生後，5個人竟全落跑、離開現場。後黃男經警方通知後到案說明，實施酒測，酒測值為0，相關肇事責任，由鑑定單位分析研判。

警方呼籲，發生交通事故應立即報警並協助救護傷患，在現場安全位置靜候警方到場處理，若肇事後逃逸將觸犯刑責並加重其刑，請民眾務必注意交通安全，發生交通事故應立即報警處理。

推薦閱讀

密集恐懼慎入！上萬燕子停滿旗山老街電線　居民：沒看過那麼多

謝宜容開完庭神秘消失　「藏鏡人」助走公務通道！新北院：會處理

國3苗栗苑裡4大車連環撞2傷！交通大打結　傍晚6時還在塞

恐怖！彰化社頭土石流掏空地基　暴雨後驚現「4個大天坑」　

律師誇謝宜容「優秀公務員」提3條件爭緩刑　新北院9/18宣判

媽祖慈悲！鹿港天后宮上月才淹　霸氣捐2千萬助丹娜絲災民

直擊高雄「三角錐展示街」　禁停花招百出...副分局長喊敦親睦鄰

20歲通緝犯想搭船遊小琉球　形跡可疑遭通報當場被逮

楊柳颱風襲台機率高　海巡署：觀浪遊憩將重罰5~25萬

賣地錢全沒了！老翁誤信臉書投資被騙4619萬

台中市一名75歲林姓老翁先前才賣土地賺了3000多萬元，加上多年積蓄與退休金，原本可安穩頤養天年，沒想到誤信臉書的投資廣告，前後共面交6次、匯款6次給詐騙集團，總計被騙超過4619萬元，林翁才驚覺上當，趕緊報案。

楊柳來襲！福壽山、武陵農場明起預警性休園

他9年前7500萬買七期「急售宅」　現底價6910萬被法拍

父親告別式！顏清標致詞當場激動落淚　

傳9月對外公布台中第三家門市　好市多總部回應了

