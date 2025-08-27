　
地方 地方焦點

新學期將開學！黃偉哲籲強化學子用路安全　南市推3E策略守護行人

▲台南市長黃偉哲主持道路交通安全會報，強調新學期應強化學童用路安全，交通局強調將透過工程、教育、執法全面推動，打造友善交通環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲主持道路交通安全會報，強調新學期應強化學童用路安全，交通局強調將透過工程、教育、執法全面推動，打造友善交通環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

新學期即將開學，台南市長黃偉哲26日主持「2025年8月份道路交通安全會報」，根據交通部統計，2025年1至6月台南市A2類交通事故受傷人數比去年同期減少584人，降幅1.9%，顯示交通事故持續下降。

黃偉哲強調，道安政策須依不同年齡層風險精準設計，從學童、機車族到高齡者，透過工程、教育、監理與執法全方位推動，打造「安心出門、平安回家」的友善交通環境。

▲台南市長黃偉哲主持道路交通安全會報，強調新學期應強化學童用路安全，交通局強調將透過工程、教育、執法全面推動，打造友善交通環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

交通局長王銘德表示，檢視1至5月死亡事故，汽機車自撞（摔）與高齡事故增加明顯，高齡族群事故中又以機車最多、行人次之，常見原因為分心駕駛、轉彎過快等。市府已針對易肇事路口增繪減速標線、優化車道配置，並提升警察能見度，降低超速與違規行駛路肩等行為；同時透過里鄰宣導與「路老師」課程，強化民眾路權與防禦駕駛觀念。

因應9月開學，交通安全團隊將進入各級學校辦理新生交通宣導，加強18至24歲年輕機車族的風險教育；執法小組也將針對校園周邊交通加強疏導，維護學童通行安全；工程小組則優先修護受颱風影響的交通設施。市府並配合全國交通安全月，將結合民政、社政、宮廟與校園舉辦宣導活動，傳遞「車輛慢看停、行人安全行」的觀念。交通局呼籲，全民都應主動減速慢行、尊重行人與長者路權，共同降低事故風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

483 3 7812 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
傳內閣異動15人！　石崇良升衛福部長、李洋掌運動部
「小英男孩」光電案　涉案董事長竟是國民黨大咖女婿、金主
快訊／傳石崇良接任衛福部長　邱泰源鬆口：全力配合團隊調整
奶茶三兄弟買1送1！　只有今天
台南警察外遇人妻！　慘被記過調職
快訊／櫃姐狠悶殺2兒女　仍判無期
理科太太跌神壇關鍵曝！　486狂讚1網紅：這就是差別

開學黃偉哲學子用路安全

