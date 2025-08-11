　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中死亡車禍畫面曝！女行人遭撞飛亡　友人目睹全程

記者游瓊華、張靖榕／台中報導

台中市沙鹿區10日晚間發生死亡車禍，48歲黃姓男子駕駛自小客車行經中清路七段時，與違規橫越馬路的70歲何姓女子發生碰撞，何女送醫搶救後仍因傷重不治。現場撞擊畫面曝光，顯示何女受到劇烈撞擊，被撞飛超過數公尺，而不敢過馬路的何女友人當場目睹事發瞬間。

▲台中死亡車禍，女行人傷重不治。（圖／民眾提供，下同）

▲台中死亡車禍，女行人傷重不治。（圖／民眾提供，下同）

▲台中死亡車禍，女行人傷重不治。（圖／民眾提供）

▲台中死亡車禍，女行人傷重不治。（圖／民眾提供）

警方指出，事故發生於114年8月10日19時23分，地點位於中清路七段357號前。監視器畫面顯示，當時何女與一男一同伴從遊覽車下車，其中，男子查看車流後隨即違規橫越馬路，何女與女性友人則因車多還在觀望，之後何女趕著過馬路，接近分隔島時，遭內線沿中清路七段由西往東直行的黃男高速撞飛，何女友人則在原地親眼目睹事發過程。

▲台中死亡車禍，女行人傷重不治。（圖／民眾提供）

何女遭撞擊後，頭部及四肢多處受傷，救護人員到場後立即將她送往梧棲童綜合醫院急救，但仍不幸身亡。警方隨後對黃男進行酒測，結果顯示並無酒駕情事。

▲▼台中死亡車禍，女行人傷重不治。（圖／民眾提供）

現場勘查發現，事故地點前後均無行人穿越線，警方已依規定將資料移交交通警察大隊，進一步分析肇事成因與責任。

警方呼籲駕駛行經路口務必減速慢行、注意周遭車況與行人動態，行人過馬路也應遵守號誌並留意來車，雙方共同維護用路安全，避免憾事發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
關稅調降「條件曝光」！　美財長：10月底前完成談判
顏清標父今告別式！　顏寬恒捧牌位忍悲現身
30歲女師健檢發現肺結節！　放一年「變肺腺癌末期」
快訊／假公益吸金上億！名模養狐狸、買豪宅　一家人被起訴
楊柳加速又南修！　最新動向曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

快訊／高雄三民區知名賣場前河中驚見浮屍　死因身份待釐清

快訊／假公益吸金上億！通緝兄攜名模妹養狐狸、買豪宅被起訴

快訊／基隆七堵環保公司鐵皮工寮大火　波及2貨車、1自小客　

拾物驚魂！男子失足墜落龍鳳漁港 海巡拋救生圈救援

台中死亡車禍畫面曝！女行人遭撞飛亡　友人目睹全程

雙面法官！　說謊闖禍恐坐牢

三重家暴逆子違反保護令　當街「把79歲父壓地」從口袋搶走200

台中長髮女大鬧超商！櫃台砸酒瓶割傷店員　她到案竟喊「手滑」

17歲女車禍亡！運將「用氣喘藥」驗出酒精反應　醫師解答了

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD

【家暴男北車動粗】雨傘狂毆、當街拖妻！熱心民眾圍上錄影蒐證

17歲女遭撞死！遺體相驗父崩潰大哭　家屬見司機現身怒喊：跪下

新娘弟身穿白紗！新郎轉頭遭擁抱強吻XD

【火燒肉圓名店】炸台整個黑掉！民眾端肉圓急逃命

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

快訊／高雄三民區知名賣場前河中驚見浮屍　死因身份待釐清

快訊／假公益吸金上億！通緝兄攜名模妹養狐狸、買豪宅被起訴

快訊／基隆七堵環保公司鐵皮工寮大火　波及2貨車、1自小客　

拾物驚魂！男子失足墜落龍鳳漁港 海巡拋救生圈救援

台中死亡車禍畫面曝！女行人遭撞飛亡　友人目睹全程

雙面法官！　說謊闖禍恐坐牢

三重家暴逆子違反保護令　當街「把79歲父壓地」從口袋搶走200

台中長髮女大鬧超商！櫃台砸酒瓶割傷店員　她到案竟喊「手滑」

17歲女車禍亡！運將「用氣喘藥」驗出酒精反應　醫師解答了

「代孕機器人」傳一年內問世　可十月懷胎完成受孕分娩全過程

台灣民意民調／823封關54.8%投不同意　游盈隆：暗示反罷方全面性勝利

道奇10安13保送卻留下16殘壘輸球　隨隊記者：令人羞愧的表現

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

快訊／高雄三民區知名賣場前河中驚見浮屍　死因身份待釐清

專機隊飛官洩賴清德行程至非公務群組　空軍：已依規定懲處

影后嫁諧星！9年前節目公開告白「他是我的菜」…男方親回新婚生活

遭奧客砸酒瓶、潑啤酒！網心疼店員弟弟：全家請保護員工

關稅調降「1條件曝光」　美財長：10月底前完成談判

悍將女孩禾羽「教士台灣日」秀洗腦神曲　聯名國旗帽吸睛

大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD

社會熱門新聞

彰化女童舌頭、咽喉消失　高大成分析原因

17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛毆計程車運將

17歲女遭撞死！遺體相驗父崩潰大哭

台南「極樂越南」毒趴　警逮107男女

女奧客超商砸酒瓶、噴店員啤酒：會道歉

北車驚見家暴！男子當街拖妻影片瘋傳

台南普濟殿王巡醮爆衝突疑「插番」轎班發生推擠南警介入隔離

運將用氣喘藥驗出酒精　醫師解答了

中和賓士、計程車碰撞　17歲女遭拋飛慘死

彰化雙屍案驗屍後...驚見女童少了舌頭和咽喉！

逆子當街把老父親壓地板　搶走200

台中晚間死亡車禍！女行人搶救無效亡

砸酒瓶割傷超商店員　她到案辯手滑

雙面法官！　說謊闖禍恐坐牢

更多熱門

相關新聞

台中晚間死亡車禍！女行人搶救無效亡

台中晚間死亡車禍！女行人搶救無效亡

台中市沙鹿區10日晚間發生一起車禍，48歲黃姓男子駕駛自小客車行經中清路七段時，與穿越馬路的70歲何姓女子發生碰撞，何女送醫搶救後仍不治。警方已介入調查肇事原因。

女奧客超商砸酒瓶、噴店員啤酒：會道歉

女奧客超商砸酒瓶、噴店員啤酒：會道歉

台中暴走女摔酒瓶傷店員　全家霸氣回應了

台中暴走女摔酒瓶傷店員　全家霸氣回應了

曹祐齊相隔34天重返先發展現壓制力！

曹祐齊相隔34天重返先發展現壓制力！

17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛毆計程車運將

17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛毆計程車運將

關鍵字：

台中死亡車禍影音

讀者迴響

熱門新聞

知名美妝部落客荔枝兒離世

快訊／楊柳衝向台灣影響時間提前了！

台北有望颱風假？8縣市暴風侵襲率破8成

楊柳加速又南修！　最新動向曝

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

楊柳直接撞過來　全台變天「雨最大」地區曝

楊柳逼近又變強！11縣市暴風侵襲率破7成

楊柳直撲台灣恐「一箭穿心」！最劇烈風雨時程曝

彰化女童舌頭、咽喉消失　高大成分析原因

17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛毆計程車運將

荔枝兒最後身影！　貼心幽默「教眼鏡妝」網淚崩

楊柳一路走來「會撐得很辛苦」　最接近台灣時間曝

樋口夫妻搬家半個月　竟遭女房東「再度騷擾」

17歲女遭撞死！遺體相驗父崩潰大哭

楊柳侵襲率飆88%「可能2地登陸」　風雨最劇時間曝

更多

最夯影音

更多

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面