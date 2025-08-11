台中死亡車禍畫面曝！女行人遭撞飛亡　友人目睹全程

記者游瓊華、張靖榕／台中報導

台中市沙鹿區10日晚間發生死亡車禍，48歲黃姓男子駕駛自小客車行經中清路七段時，與違規橫越馬路的70歲何姓女子發生碰撞，何女送醫搶救後仍因傷重不治。現場撞擊畫面曝光，顯示何女受到劇烈撞擊，被撞飛超過數公尺，而不敢過馬路的何女友人當場目睹事發瞬間。

▲台中死亡車禍，女行人傷重不治。（圖／民眾提供，下同）



警方指出，事故發生於114年8月10日19時23分，地點位於中清路七段357號前。監視器畫面顯示，當時何女與一男一同伴從遊覽車下車，其中，男子查看車流後隨即違規橫越馬路，何女與女性友人則因車多還在觀望，之後何女趕著過馬路，接近分隔島時，遭內線沿中清路七段由西往東直行的黃男高速撞飛，何女友人則在原地親眼目睹事發過程。

何女遭撞擊後，頭部及四肢多處受傷，救護人員到場後立即將她送往梧棲童綜合醫院急救，但仍不幸身亡。警方隨後對黃男進行酒測，結果顯示並無酒駕情事。

現場勘查發現，事故地點前後均無行人穿越線，警方已依規定將資料移交交通警察大隊，進一步分析肇事成因與責任。

警方呼籲駕駛行經路口務必減速慢行、注意周遭車況與行人動態，行人過馬路也應遵守號誌並留意來車，雙方共同維護用路安全，避免憾事發生。