　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／仁武死亡車禍警讓民間業者運遺體　督察室認有疏失將追究責任

▲高雄市大社發生一起死亡車禍，運送遺體發生爭議 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市大社發生一起死亡車禍，運送遺體爆發爭議 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市大社區28日下午驚傳死亡車禍！仁武分局在下午13時許接獲通報，三民路與三中路口發生一起大貨車與機車擦撞事故，71歲邱姓婦人當場死亡，不過現在這起死亡車禍卻扯出了案外案。

警方初步調查，邱婦當時綠燈起步，沿三民路西往東方向行駛，卻疑似行駛在人行道；44歲陳姓大貨車駕駛同樣西往東行駛，右轉進入三中路時與邱婦發生碰撞。貨車駕駛酒測值為0，車輛也依規裝設視野輔助器且未載貨。警方初步研判，雙方分別有「未依規定車道行駛」及「轉彎未注意右後方來車」的疏失，詳細肇因仍待進一步釐清。但是仁武分局在車禍發生之後，讓民間禮儀公司搬運遺體，送進市立殯儀館等待司法相驗，這樣的做法被市殯人員質疑恐怕會影響未來司法相驗的公正性。

依據《殯葬管理條例》第69條明定，警方處理意外或不明原因死亡案件，程序完成後，除非家屬同意委託特定業者，否則應即通報公立殯儀館辦理遺體運送，不得擅自轉介或縱容業者介入。若違反規定，將面臨新台幣3萬至15萬元罰鍰。

對此，仁武分局強調，本案為死亡交通事故，死者家屬就住事故地點附近，經員警聯繫後，死者丈夫隨即到場確認身分無誤，並自行委託鄰居友人經營的葬儀社處置。警方依法完成現場測繪、鑑識採證，並調閱行車記錄器與監視器佐證，隨後由家屬委託的葬儀社將遺體運送至市殯。分局強調，本案完全符合《殯葬管理條例》第69條規定，並無影響刑事相驗疑慮，外界所質疑「警方縱容業者私下載送遺體」的說法並不成立。

▲大寮區河堤路發生嚴重車禍，雖然沒有人死亡，不過分局長還是請鑑識人員到場，每個環節求慎重 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲河堤路發生嚴重車禍，幸好沒人死亡，不過分局長還是請鑑識人員到場，每個環節求慎重 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲大寮區河堤路發生嚴重車禍，雖然沒有人死亡，不過分局長還是請鑑識人員到場，每個環節求慎重 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲大寮區河堤路發生嚴重車禍，鑑識人員到場採證 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

市殯人員則強調，載運類似案件都是「免費」，然而大社這起車禍，死者的頭部已經明顯無法辨識，但仁武分局仍然還是能夠依「家屬指認」後，交由民間禮儀公司運送，恐怕會造成司法相驗過程當中有失公正性，甚至影響到後續肇事責任的判定問題以及之後衍生的刑責與理賠責任。

對比仁武分局的做法，同樣發生在高雄市同盟二路9日凌晨3時36分的一起死亡車禍，一名男騎士不明原因，行經路中擦撞分隔島及路樹後自摔，倒臥在馬路中央。警方與消防人員趕抵現場，男子已明顯死亡。值得注意的是，當時家屬已趕抵現場，但三民一分局為求慎重，仍舊依《殯葬管理條例》第69條規定，通知市立殯儀館前來接運大體，而非讓民間禮儀公司先行介入。另外，日前27日林園區接連發生兩起車禍，林園分局更罕見找來鑑識小組到場，不同於以往僅由交通分隊處理。對此，林園分局長李明道表示，他過去曾任台中市刑大大隊長，為求謹慎不能錯過任何跡證，因此才要求鑑識單位介入。

仁武分局跟高雄市警察局其他分局的做法一比，也難怪會被市殯人員質疑過於「草率」，因為仁武分局明顯忽略未來司法相驗過程中可能出現的爭議以及司法相驗的意義。對此案件，高雄市政府警察局督察室認定有疏失，將會進行內部調查，並追究相關責任。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊全球最大電梯廠　年出貨10萬台「抵全台10年總量」
曹興誠輸棋沒捐1500萬？告翁曉玲「求償4000萬」…一審慘
老字號甜不辣老闆猝逝　靈堂重現攤位景象惹哭網
快訊／陳歐珀續押禁見！
快訊／媽媽餵道歉了！
浴室常見1物超髒！醫警告「細菌黴菌全抹身上」　恐引致命感染
超思蛋案「1女獨力詐走6085萬」　農業高官全脫身

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

曹興誠輸棋沒捐1500萬？告翁曉玲「求償4000萬」…一審慘敗原因曝

快訊／陳歐珀涉貪羈押近4個月檢求處重刑　北院裁定續押禁見

阿婆家境小康撿回收「做身體健康」　慘被工程行老闆開賓士輾斃

小三傳訊人夫「爸爸，妹妹想弟弟了」　正宮打掃房間發現性愛照

超思蛋案「1女獨力詐走6085萬」　農業部畜產會高官全脫身

獨／仁武死亡車禍警讓民間業者運遺體　督察室認有疏失將追究責任

快訊／板橋華江橋火燒車！引擎瞬間冒火畫面曝　4人驚險逃生

獨／美光后科廠「酸排管爆炸」氣體外洩　員工狂吐急脫上衣清洗

情侶+1女爆爭吵後民宅起火！勇消10分鐘撲滅　3人嗆傷插管治療

快訊／新北男下陸橋恍神！自撞分隔島翻車畫面曝　狼狽爬出車外

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

【誰在亂發誓】高雄驚見雷神級超巨閃電！直直劈下超震撼

曹興誠輸棋沒捐1500萬？告翁曉玲「求償4000萬」…一審慘敗原因曝

快訊／陳歐珀涉貪羈押近4個月檢求處重刑　北院裁定續押禁見

阿婆家境小康撿回收「做身體健康」　慘被工程行老闆開賓士輾斃

小三傳訊人夫「爸爸，妹妹想弟弟了」　正宮打掃房間發現性愛照

超思蛋案「1女獨力詐走6085萬」　農業部畜產會高官全脫身

獨／仁武死亡車禍警讓民間業者運遺體　督察室認有疏失將追究責任

快訊／板橋華江橋火燒車！引擎瞬間冒火畫面曝　4人驚險逃生

獨／美光后科廠「酸排管爆炸」氣體外洩　員工狂吐急脫上衣清洗

情侶+1女爆爭吵後民宅起火！勇消10分鐘撲滅　3人嗆傷插管治療

快訊／新北男下陸橋恍神！自撞分隔島翻車畫面曝　狼狽爬出車外

帶著愛寵回家！新北動保認養會送嫁妝　助毛寶貝告別流浪

天婦羅天花板「元一天婦羅」落腳台北就摘星　價格、預約方式一次看

喊告「對弈輸了沒捐清大」曹興誠敗訴　翁曉玲：法院還我公道

相見不如懷念　在旋轉木馬上盲飛的「俄烏和談」

退潮後隱藏版美味！東北角「鐵甲石鱉」　Q彈鮮甜夏日必嚐

不要輕忽小痛！疼痛科權威孫維仁推「無痛老化」　倡太極拳養生

李銘順、李銘忠星、馬各住各的　來台灣反而睡在一起原因曝

泰勒絲連宣布訂婚都能創下紀錄　歌曲搜尋次數爆增400％

三鶯線進度破9成年底完工倒數！最美陶瓷老街站公共藝術進駐　出站走3分鐘玩遍鶯歌老街

王心凌美國開唱重返19年前舊地！　宣布「明年初返場台北」

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

社會熱門新聞

即／鄭文燦帶長髮妹進房　調查結果出爐

2輛紅斑馬開道畫面曝！　國道警護送早產嬰

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

／新北男未走斑馬線　遭大貨車撞輾臟器外露亡

快訊／陳歐珀夫妻涉「3貪」　檢求重判24年2月

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

噁男要脅「告訴你老公」性侵人妻　丈夫一聽綠了

忘拉手煞車奪命　「大車倒退嚕」司機被夾扁慘死

中壢驚傳墜樓！16歲女無呼吸心跳

即／北市議員陳怡君涉貪續押2月　確定看守所過中秋

性感畫面曝！日本女優才上工就被抓　老司機哀號了

早產兒轉院通行無阻抵林口　網友暖心「報路況」

更多熱門

相關新聞

Lady Gaga高雄演唱會？陳其邁1句話引暴動

Lady Gaga高雄演唱會？陳其邁1句話引暴動

又有大咖降臨高雄？岡山壽天宮將於12月6日、12月7日舉辦「高雄三山媽祖平安賜福遶境」，廟方27日拜會高雄市長陳其邁後，公開表示，市長指示將比照女神「LadyGaGa」的規格辦理。此言一出，引發粉絲暴動聯想「市長暴雷？」不過，市府也火速回應，當天市長只是舉例，會用舉辦天后等級演唱會的態度來協辦。

女騎士遭貨車輾過　頭爆血慘死

女騎士遭貨車輾過　頭爆血慘死

沒法尿尿！糖尿男1週腫20kg變米其林寶寶

沒法尿尿！糖尿男1週腫20kg變米其林寶寶

連續出包！高雄所長涉警友費用拔官

連續出包！高雄所長涉警友費用拔官

騎士輾石塊摔車慘死！重返現場危險畫面曝

騎士輾石塊摔車慘死！重返現場危險畫面曝

關鍵字：

高雄死亡車禍警方處置禮儀公司爭議

讀者迴響

熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

即／鄭文燦帶長髮妹進房　調查結果出爐

2輛紅斑馬開道畫面曝！　國道警護送早產嬰

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

早產女嬰「小平安」北上轉診！母感動曝取名故事

即／紅斑馬一路開道！「小平安」到林口長庚了

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

更多

最夯影音

更多

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面