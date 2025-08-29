　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

交通安全月9月登場　陳世凱：AI明年助攻路口示警　

▲▼交通部宣布9月啟動交通安全月。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部號召公私部門響應9月啟動交通安全月。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為推動人本交通、落實停讓文化，交通部長陳世凱今（29）日號召公私部門、企業及團體宣示9月啟動「交通安全月」。陳世凱表示，道安改善逐漸看到成果，今年1月到5月交通死亡減少155人，未來除工程、監理和教育層面要繼續努力外，明年將加入科技輔助，透過AI識別針對路口風險提早示警。

根據交通部統計，今年1至5月全國30日內交通事故死亡人數為1154人，較去年同期減少3.9%，為108年以來同期最低；其中行人死亡人數152人，較去年同期減少4.4%。交通部表示，相關趨勢顯示近年推動的路口設施改善、行人號誌建置，以及大型車行車視野安全規範等措施，已逐步展現成效。

由於歷年9月逢開學，交通量增加也推升道路風險，交通部將在9月啟動「114年交通安全月」，深化人本交通、落實停讓文化。陳世凱表示，道路安全攸關國人在路上安全及所有國人生命，不是靠交通部單打獨鬥就可以做得好，過去台灣交通思考效率，現在更在乎安全，強調人本交通以安全為主。

不過，陳世凱坦言，這樣改革從來不是太容易，除工程、監理法制面努力外，更重要的是民眾和國人對交通安全的觀念，因此透過交通安全月集中火力宣導，讓民眾把安全概念放在腦海裡，希望安全成為習慣，停讓成為文化，道路交通安全改革要成功，是國人的期盼，也是他上任後努力推動的政策，且要加快腳步，因攸關到每個人的生命，目前努力漸漸看到成果，雖然速度還不到滿意，不過今年1到5月交通死亡跟112年相比減少155人，這不僅是數據，更是人命，代表155個家庭，盼各界在這條道路上一起努力。

陳世凱強調，未來除了工程、監理、教育等面向努力外，希望明年再加入科技輔助，讓安全能更加提升，交通死傷人數繼續下降，目前正在研發一些系統，包含透過AI識別系統譬如針對路口風險提早示警，相關研發都還在接洽討論中，希望未來能夠導入道路安全使用層面。

▲▼交通部宣布9月啟動交通安全月。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長陳世凱(右)、高公局長陳文瑞(左)。（圖／記者李姿慧攝）

高公局長陳文瑞表示，9月開學後市區交通量會越來越多，目前行人感受到路口車輛停讓，在各縣市比例越來越高，交通安全月宣導從110年迄今已經5年，今年除各縣市政府、跨部會、民間企業和團體等都加入，參與企業更高達50多家，盼攜手讓交通安全更提升。

目前用戶數已突破484萬的LINE GO也宣布，自9月1日起，LINE GO在平台用戶端於使用介面推播醒目的宣導內容，呼籲民眾養成行進間停讓的習慣；官網文章及社群亦發布圖文及趣味問答推廣交通安全觀念，例如選擇安全等車地點、行經路口養成「停看聽」的習慣等。同時車隊端則透過司機接單App與官方LINE帳號，定期更新交通規範，包含減速停讓及路口行駛守則，協助駕駛落實專業安全標準。

遠通電收也宣布將與遠創uTagGo響應交通安全月活動，9月13日將在台中清水服務區舉辦「道安童樂會」，並和高人氣的Tomica小車合作，推出聯名姓名貼。

毒駕逐年暴增，今年光第一季就有1189件，逼近去年總量，行政院要求警方推動毒品唾液快篩，並請交通部針對毒品唾液快篩檢測修法。交通部長陳世凱表示，目前採唾液快篩適法性上沒有問題，不過未來將全力配合修正文字讓第一線執法人員更好理解，如何修法將與警政署進一步討論。

