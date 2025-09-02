　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

周日「月全食」全台可見暗紅大滿月　錯過要等到明年

▲▼月全食將在7日登場。（圖／氣象署提供）

▲9月7日深夜至9月8日凌晨將出現月全食的天文現象。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署表示，9月7日深夜至9月8日凌晨將出現月全食的天文現象，在天候條件許可下，9月7日晚間11時27分起，台灣各地皆可見到月食過程，其中，8日凌晨1時30分至2時53分的月面全食階段，將可見到暗紅色的大滿月月面，下次將會是在2026年3月4日。

氣象署指出，月食是月球在軌道上公轉運行時，正好進入地球的影子區內，原照射月面的太陽光被地球遮掩，使得月面無法反射陽光而有缺角或隱沒的天文現象。全食階段時，月面完全隱沒在地影內，但此時月面並不會完全看不見，而是呈現暗淡的紅銅色，主因陽光在穿過地球周邊的大氣層時，部分的紅色光被大氣折射至月面所致。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署表示，此次月全食的全部過程自9月7日晚間11時27分起，由「半影食始」揭開序幕、8日0時27分「初虧」、1時30分「食既」、2時12分「食甚」、2時53分「生光」、3時57分「復圓」，最後在4時57分「半影食終」結束，共歷時5小時又30分鐘，期間於1時30分至2時53分是最精華的全食階段，共1小時23分鐘。

▲▼月全食將在7日登場。（圖／氣象署提供）

▲月全食完整過程。（圖／氣象署提供）

氣象署也說，本世紀（2001至2100年）全球各地預計將發生228次月食，其中月全食86次、月偏食57次及半影月食85次，台灣可見63次月全食、38次月偏食及60次半影月食。上次台灣可見的月全食發生於2022年11月8日，下次則是2026年3月4日的月全食，台灣可見到月出帶食的現象。

氣象署表示，此次月食發生時，月亮位於南方至西南方天空，建議民眾選擇南方至西南方地平較無地物遮掩的地點觀賞。月食的觀測並不需要用特殊的觀測儀器，目視即可，但用望遠鏡放大觀測效果會更佳。9月7日晚間11時20分起，氣象署將提供月全食的網路直播服務，可透過氣象署全球資訊網同步觀賞。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
老公想「邊看A片邊做」！她開條件：瘦到76kg就答應 結果超
快訊／大雷雨炸6縣市　國家警報響
快訊／金價突破歷史新高！
快訊／恐怖瞬間曝！南京東路女騎士慘死
快訊／南京東路嚴重車禍　女騎士宣告不治
黃仁勳來台傳「幫川普施壓台積電」　公司澄清
館長現身聽庭嗆民進黨　「2028看守所留位子給你」
快訊／綠委宣布這屆當完退休　不再參選
快訊／10縣市大雨特報　下到晚上
南湖大橋發現2浮屍！1男1女身分曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雙鐵結合旅宿推176組綠色旅遊方案　指定住宿還享車票優惠

快訊／大雷雨炸6縣市　國家警報響

沈伯洋控「門口機車=監視工具」　Cheap神舉例《隔離島》酸爆

國光客運再砍8國道路線　統聯9/8接手

3連假國旅訂房率初估4成以上　花東首高於平均、雲嘉南慘淡

2台人沖繩潛水！天氣晴朗卻「斷魂深海洞窟」　專家揭致命5點

快訊／10縣市大雨特報　下到晚上

方便民眾臨停！高雄新推「智慧限時機車格」　前20分鐘免費

台23線望通嶺路段邊坡掛網　即日起至月底整點放行10分鐘

「食物賣不完為何不送人？」老闆無奈曝3原因！全場秒懂：人性導致

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

【謝和弦開嗆】現身法院提存40萬！狠酸陳德修「舔共」

雙鐵結合旅宿推176組綠色旅遊方案　指定住宿還享車票優惠

快訊／大雷雨炸6縣市　國家警報響

沈伯洋控「門口機車=監視工具」　Cheap神舉例《隔離島》酸爆

國光客運再砍8國道路線　統聯9/8接手

3連假國旅訂房率初估4成以上　花東首高於平均、雲嘉南慘淡

2台人沖繩潛水！天氣晴朗卻「斷魂深海洞窟」　專家揭致命5點

快訊／10縣市大雨特報　下到晚上

方便民眾臨停！高雄新推「智慧限時機車格」　前20分鐘免費

台23線望通嶺路段邊坡掛網　即日起至月底整點放行10分鐘

「食物賣不完為何不送人？」老闆無奈曝3原因！全場秒懂：人性導致

勇士重返東超戰線　曾祥鈞、莫巴耶開幕戰攜手迎敵

雙鐵結合旅宿推176組綠色旅遊方案　指定住宿還享車票優惠

中國批菲律賓縱容林佳龍竄訪　外交部嗆：紅線非常多、無權置喙

真的是修房子啦！屏東婦領百萬現金行員報警　阻詐變護鈔

健保砸3億擴大偏鄉全人照護計畫　增至7縣市9地區「3萬人受惠」

美財長有信心「川普關稅繼續實施」！　備妥1秘密武器

快訊／新北婦包水餃右手捲入絞肉機　無呼吸心跳送醫搶救

偶像是江坤宇！邱彥祖轟關鍵清壘安　助東大9比2力退高大

《咒術迴戰》五週年！劇場版「懷玉玉折、死滅迴游」三連發上映

八點檔反派男神壓力大到長皮蛇！被奶奶摸頭「一秒淚崩」自願投案

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

生活熱門新聞

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

發錢了！「遷入戶籍」就可領5000元

被質疑出國規格錢從哪來　她親自打臉

最新颱風預測！　這顆可能生成「比較靠近台灣」

她養生20年反而老更快　醫曝2原因

午後變天！　「連3天大雨」地區曝

開車有繫安全帶「忘一規定」慘吞6000元罰單

坐博愛座被嗆「年輕人好手好腳」　他掏身分證反擊

跟對的人出遊「手機1神奇現象」！破5萬人點頭

美女書法家脫了！　下海拍AV

搶博愛座踢鐵板！老翁嗆年輕人　下秒看身分證尷尬了

更多熱門

相關新聞

血月現蹤！南瀛天文館9／7辦月全食觀測

血月現蹤！南瀛天文館9／7辦月全食觀測

9月夜空精彩可期！南瀛天文館預告，9月7日深夜至8日凌晨將出現「月全食」，月球完全進入地球本影，變身夢幻紅銅色「血月」，之後9月21日、23日，土星、海王星也將陸續達到「衝」的位置，整夜可見、觀賞條件絕佳。

「血月」9/8凌晨登場　台灣全程可見「西南方最清楚」

「血月」9/8凌晨登場　台灣全程可見「西南方最清楚」

今年首場「血月」明天登場　天文館：台灣肉眼可見要等到9月

今年首場「血月」明天登場　天文館：台灣肉眼可見要等到9月

鹿野高台最紅星空之夜　一窺月全食奇景

鹿野高台最紅星空之夜　一窺月全食奇景

攝影達人於日月潭全程記錄血月盈缺復明

攝影達人於日月潭全程記錄血月盈缺復明

關鍵字：

月全食

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

即／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無心跳　駕駛坐路邊抱頭

威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

蕾菈掰了反骨「改拚德州撲克」！

姊姊要求弟弟「全身按摩」　他崩潰求助

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟內褲給她：拿去報警

發錢了！「遷入戶籍」就可領5000元

被質疑出國規格錢從哪來　她親自打臉

更多

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面