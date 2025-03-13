今年首場「血月」明天登場　天文館：台灣肉眼可見要等到9月

▲今年第一場月食明天登場，但僅有美洲與東太平洋地區可見，台灣無緣直擊。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

明（14日）是西洋白色情人節，同時也是今年首場「血月」月全食登場。不過，台北市立天文館表示，這次月全食只有美洲與東太平洋地區可以觀賞月食全程，台灣無緣觀賞，但天文台將會彙整各地直播資源，讓民眾透過網路遠距離欣賞這場天文盛事。台灣民眾可期待今年9月8日凌晨登場的月全食，屆時可肉眼觀賞今年唯一一場5顆星等級天文秀。

台北天文館表示，今年全球將發生2次月全食，明天登場的是第一次，僅有美洲與東太平洋地區可見月食全程，台灣無法看見。預計月球在美東時間1時26分（本地14時26分）起，完全進入地球本影，全食過程持續約65分鐘，此時月球被地球大氣折射的陽光照射而呈暗紅色，俗稱「血月」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北天文館指出，雖然台灣無法看見這次月食，但天文館彙整各地直播資源，讓國人也能透過網路，遠距離欣賞這場天文盛事。至於想親眼目睹月全食奇觀朋友，則要再等半年，今年9月8日（一）凌晨0時27分，將會上演月全食，也是今年台灣唯一一場5顆星等級的天文秀。

此外，天文館補充說明，3月14日不僅是西洋情人節，更是圓周率日，以紀念在數學與科學領域中無所不在的常數π（≈3.14），包括愛因斯坦與霍金等兩位重要科學家的紀念日，1879年π日出生的愛因斯坦奠定現代宇宙學的基礎，而霍金則在2018年π日辭世，他進一步發展黑洞理論和宇宙演化的研究。