午後防較大雨勢　熱帶擾動周末起影響台灣

今天至周四午後西半部地區及東半部山區要留意局部大雨。菲律賓東方的低氣壓未來將朝北移動，過程中強度逐漸增強，周四、周五前往日本要留意。菲律賓東方後續還有熱帶系統發展，預估向西往南海前進，周末到下周水氣影響南部地區。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，未來一周天氣炎熱，周五前仍是午後雷陣雨天氣，周末到下周受到南方雲系影響，花東及恆春有短暫降雨。

伍婉華指出，目前台灣上空雲量多，主要是中國有些雲系移出，東邊太平洋海面至北邊海面是高壓影響範圍，南海至菲律賓東方有熱帶雲系擾動消消長長，其中菲律賓東方低氣壓預估未來朝北移動，發展不快，朝琉球東方海面，再朝日本靠近，過程強度會增強，周四、周五去日本要留意。

她也說，菲律賓東方後續還有熱帶系統發展，預估向西到南海，周末到下周雲系或水氣會影響南部地區。

未來一周降雨趨勢，伍婉華表示，今天至周四上午中部以北有零星短暫降雨，恆春也有短暫降雨，午後西半部地區及東半部山區有雷陣雨，也有局部大雨機率。

她指出，周五天氣稍微穩定，恆春有短暫降雨，午後西半部地區及東半部山區有雷陣雨，但雨勢較少。周六南方雲系逐漸接近，東半部及恆春有短暫降雨，其他地區午後有雷陣雨。下周日至周一花東及南部有短暫降雨，中部以北地區及東北部山區有午後雷陣雨。

溫度方面，伍婉華指出，未來一周西半部高溫35度，局部有36度，東北部33至34度，花東32度。

