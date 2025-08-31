明天午後2地防較大雨勢　低壓周三北上「全台水氣增」

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

未來一周以午後雷陣雨天氣為主，中午前後紫外線指數偏高。明天午後南部地區及中部山區有局部大雨機率。隨著太平洋高壓東退，預計周三、周四有低壓往北到琉球群島或日本，屆時台灣午後雷陣雨明顯，且降雨範圍擴大。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，目前太平洋高壓位於台灣東側，未來會逐漸減弱，導致台灣上空午後熱對流發展明顯，今天午後西半部山區都有熱對流發展。

劉沛滕指出，未來隨著太平洋高壓東退，南海及菲律賓東方海面相對適合低壓發展，預計周三、周四會有低壓逐漸往北到琉球群島或日本一帶，屆時台灣午後雷陣雨明顯。

他表示，今天北部、中部午後有明顯熱對流，屏東時雨量超過60毫米。明天以午後雷陣雨天氣為主，夜間、清晨西半部也有零星降雨，午後南部地區及中部山區有局部大雨機率。

他指出，周二至周四恆春整天有不定時降雨，午後雷雨強度較大，範圍也明顯增加，西半部地區及東半部山區容易有雷陣雨，甚至有局部大雨機率。周五至周日午後雷雨範圍縮小，西半部地區及東半部山區仍是好發區，台灣東南側也有低壓雲系可能發展，台東及恆春半島會有局部降雨。

溫度方面，劉沛滕表示，未來一周高溫炎熱，大台北地區及中南部近山區有36度高溫，中午前後紫外線指數偏高，提醒民眾外出留意防曬。