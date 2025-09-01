明天午後全台防較大雨勢　熱帶低壓最快周四生成

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明、後天南邊熱帶雲簇可能發展為熱帶擾動，最快周四生成熱帶性低氣壓，路徑對台灣無影響，但周日大低壓帶還有熱帶擾動發展，由於距離台灣較近，要特別留意。明天至周四午後對流發展旺盛，西半部地區及其他山區要留意較大雨勢。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天水氣減少，清晨中部以北有零星短暫雨，白天各地多雲到晴，恆春有局部短暫雨；明天至周四西半部地區及其他山區有午後雷陣雨，且局部對流發展旺盛，有較大雨勢機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃恩鴻指出，周五至周末高壓增強，各地高溫炎熱、多雲到晴，東南部及恆春半島有局部短暫雨，午後西半部地區及其他山區也有雷陣雨，但較為緩和。下周一南邊低壓帶北抬，南部有局部短暫陣雨，午後中部以北地區及東半部山區有雷陣雨。

黃恩鴻表示，菲律賓東方到關島目前為大低壓帶，陸續有熱帶雲簇發展，明、後天東側的熱帶雲簇可能發展為熱帶擾動，最快周四接近日本時變成熱帶性低氣壓，對台灣天氣無影響。另外，周日大低壓帶還有熱帶擾動發展，由於距離台灣較近，要特別留意，但後期強度變化仍大。

溫度方面，他指出，今天高溫緩和，明天雲量變少，周末前各地仍有33至35度，局部也有36度高溫。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）