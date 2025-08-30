午後雷雨集中「桃園以南」　最快周三可能又有颱風

▲明天桃園以南和各山區有午後雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(31日)午後雷雨較大，桃園以南、各地山區有午後局部短暫雷陣雨；菲律賓東方海面將有熱帶擾動發展，預計下周三或下周四可能生成熱帶性低氣壓或颱風，朝日本前進，靠近台灣機率低。

氣象署預報員張承傳表示，未來一周天氣以午後雷陣雨為主，明天天氣與今天類似，各地多雲到晴，僅東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，清晨中南部也有零星短暫陣雨，午後則是桃園以南、其他山區有局部短暫雷陣雨，且午後雷雨雨勢較大。

下周一和下周二環境吹偏東風到東北風，張承傳指出，基隆北海岸、東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後西半部及各地山區有局部短暫雷陣雨。

下周三到下周五東部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後西半部及各地山區有局部短暫雷陣雨。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

此外，下周需關注是否有颱風發展，張承傳說明，菲律賓東方海面為一大低壓帶，將慢慢組織發展起來，下周逐漸北上，朝日本方向前進，靠近台灣機率較低，強度可能會是熱帶性低氣壓或颱風，增強時間點預計在下周三或下周四。

由於台灣南邊持續為低壓帶，張承傳表示，當中還會有其他熱帶擾動發展，預計9月第二周要留意是否有熱帶系統發展。