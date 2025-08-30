　
午後雷雨集中「桃園以南」　最快周三可能又有颱風

▲▼丹娜絲颱風逐漸遠離台灣，中央氣象署宣布解除陸上警報，北市街頭仍有局部風雨。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,強風警報,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明天桃園以南和各山區有午後雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(31日)午後雷雨較大，桃園以南、各地山區有午後局部短暫雷陣雨；菲律賓東方海面將有熱帶擾動發展，預計下周三或下周四可能生成熱帶性低氣壓或颱風，朝日本前進，靠近台灣機率低。

氣象署預報員張承傳表示，未來一周天氣以午後雷陣雨為主，明天天氣與今天類似，各地多雲到晴，僅東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，清晨中南部也有零星短暫陣雨，午後則是桃園以南、其他山區有局部短暫雷陣雨，且午後雷雨雨勢較大。

下周一和下周二環境吹偏東風到東北風，張承傳指出，基隆北海岸、東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後西半部及各地山區有局部短暫雷陣雨。

下周三到下周五東部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後西半部及各地山區有局部短暫雷陣雨。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

此外，下周需關注是否有颱風發展，張承傳說明，菲律賓東方海面為一大低壓帶，將慢慢組織發展起來，下周逐漸北上，朝日本方向前進，靠近台灣機率較低，強度可能會是熱帶性低氣壓或颱風，增強時間點預計在下周三或下周四。

由於台灣南邊持續為低壓帶，張承傳表示，當中還會有其他熱帶擾動發展，預計9月第二周要留意是否有熱帶系統發展。

相關新聞

短命颱「藍湖」明上午減弱　下周有熱帶系統北上

短命颱「藍湖」明上午減弱　下周有熱帶系統北上

未來一周高溫炎熱，東南部、恆春半島偶有局部短暫陣雨，西半部午後有雷陣雨，今天新北市可能出現38度極端高溫。藍湖颱風今上午生成，預計下午登陸越南，明上午8點就減弱為熱帶低壓，對台灣無影響。不過菲律賓東方海面下周可能有熱帶系統生成並北上，朝日本移動過程是否靠近台灣仍待觀察。

快訊／「藍湖」颱風生成了　下周還有熱帶系統發展

快訊／「藍湖」颱風生成了　下周還有熱帶系統發展

藍湖颱風今天將生成　最新路徑曝光

藍湖颱風今天將生成　最新路徑曝光

午後「冷心低壓」冰雹雷雨　新北飆38℃

午後「冷心低壓」冰雹雷雨　新北飆38℃

又見冷心低壓　鄭明典：這次範圍很大

又見冷心低壓　鄭明典：這次範圍很大

