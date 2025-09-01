「琵琶」颱風本周可能生成　今起連4天水氣偏多

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

台灣南側這周將有熱帶擾動形成，預計往日本或琉球群島前進，有增強為熱帶性低氣壓機率，也不排除生成第18號颱風「琵琶」，但對台灣無影響。另外，周末到下周大低壓帶還有熱帶擾動發展機會，要再觀察。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，目前高層有冷心低壓在台灣附近，周三、周四位於上空，午後環境較不穩定。今天到周四水氣偏多，清晨至上午西半部偶有零星降雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，南部地區及中部山區有局部大雨機率，周二至周四午後西半部地區及東半部山區都有局部大雨機率，環境較不穩定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃恩鴻指出，周五至周日冷心低壓遠離，高壓增強，各地高溫炎熱，東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區仍有局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻表示，目前台灣南側從南海到關島是一個大低壓帶，短期內有熱帶擾動形成，預計偏北往日本或琉球群島前進，有增強為熱帶性低氣壓機率，也不排除生成第18號颱風「琵琶」，但對台灣無影響。另外，周末到下周大低壓帶還有熱帶擾動發展機會，要再觀察。

溫度方面，他指出，目前台灣上空雲量偏多，高溫較緩和，各地普遍32至34度，局部有35至36度，大台北有36度高溫；周五起雲量減少，各地又回到34至35度。