生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「琵琶」颱風本周可能生成　今起連4天水氣偏多

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

台灣南側這周將有熱帶擾動形成，預計往日本或琉球群島前進，有增強為熱帶性低氣壓機率，也不排除生成第18號颱風「琵琶」，但對台灣無影響。另外，周末到下周大低壓帶還有熱帶擾動發展機會，要再觀察。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，目前高層有冷心低壓在台灣附近，周三、周四位於上空，午後環境較不穩定。今天到周四水氣偏多，清晨至上午西半部偶有零星降雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，南部地區及中部山區有局部大雨機率，周二至周四午後西半部地區及東半部山區都有局部大雨機率，環境較不穩定。

黃恩鴻指出，周五至周日冷心低壓遠離，高壓增強，各地高溫炎熱，東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區仍有局部短暫雷陣雨。 

黃恩鴻表示，目前台灣南側從南海到關島是一個大低壓帶，短期內有熱帶擾動形成，預計偏北往日本或琉球群島前進，有增強為熱帶性低氣壓機率，也不排除生成第18號颱風「琵琶」，但對台灣無影響。另外，周末到下周大低壓帶還有熱帶擾動發展機會，要再觀察。

溫度方面，他指出，目前台灣上空雲量偏多，高溫較緩和，各地普遍32至34度，局部有35至36度，大台北有36度高溫；周五起雲量減少，各地又回到34至35度。 

08/31 全台詐欺最新數據

更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

明天午後2地防較大雨勢　低壓周三北上「全台水氣增」

明天午後2地防較大雨勢　低壓周三北上「全台水氣增」

未來一周以午後雷陣雨天氣為主，中午前後紫外線指數偏高。明天午後南部地區及中部山區有局部大雨機率。隨著太平洋高壓東退，預計周三、周四有低壓往北到琉球群島或日本，屆時台灣午後雷陣雨明顯，且降雨範圍擴大。

午後南部防局部大雨　未來一周又有熱帶擾動生成

午後南部防局部大雨　未來一周又有熱帶擾動生成

午後雷雨集中「桃園以南」　最快周三可能又有颱風

午後雷雨集中「桃園以南」　最快周三可能又有颱風

短命颱「藍湖」明上午減弱　下周有熱帶系統北上

短命颱「藍湖」明上午減弱　下周有熱帶系統北上

快訊／「藍湖」颱風生成了　下周還有熱帶系統發展

快訊／「藍湖」颱風生成了　下周還有熱帶系統發展

天氣降雨溫度

