午後南部防局部大雨　未來一周又有熱帶擾動生成

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

未來一周高溫炎熱，中午前後紫外線指數容易達危險或過量等級，南邊低壓帶可能有新的熱帶擾動生成，可再觀察。今天恆春半島及台東有局部降雨，午後南部地區留意較大雨勢，明、後天午後雷雨範圍擴大，且較大雨勢可能擴及整個西半部。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，未來一周高溫炎熱，西半部要留意午後雷陣雨，且有較大雨勢，大台北及中南部近山區有接近36度高溫，中午前後紫外線指數偏強，容易達危險或過量等級，提醒民眾外出留意防曬及補充水分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉沛滕指出，目前台灣上空有高層雲系，環境偏東南風至南風，恆春半島及台東有局部降雨，其他地區多雲到晴，午後有雷陣雨。台灣東方還是高壓環境，未來逐漸往東移動，而台灣南邊是相對低壓，未來一周可能有新的熱帶擾動生成。

未來一周降雨趨勢，劉沛滕表示，今天西半部有高層雲系通過，中南部清晨有零星降雨，午後西半部地區及東半部山區有雷陣雨，南部有局部大雨機率。

他指出，明、後天各地都有午後雷陣雨天氣，環境偏東風，基隆北海岸、宜蘭、恆春半島及台東不定時有局部降雨，午後降雨範圍在西半部擴大，南部有局部大雨，並逐漸延伸至中部山區，後天整個西半部都有局部大雨。周三至周六環境偏東風至東北東風，午後西半部地區及東半部山區有雷陣雨，其他地區多雲到晴，恆春不定時有短暫降雨。