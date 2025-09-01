川普關稅被封殺將是「美國末日」！　白宮顧問怒轟：黨派不公





▲ 納瓦羅力挺川普關稅政策。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國聯邦上訴法院8月29日裁定總統川普對等關稅政策不合法，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）對此痛批法院判決「將黨派不公武器化」，更警告若最高法院最終封殺關稅政策，「將是美國的末日」。

聯邦巡迴上訴法院以7比4的票數裁決，川普援引1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施全球「對等關稅」已超越總統職權，但允許關稅暫時維持至10月14日，為政府上訴預留時間。川普隨即在Truth Social發文反擊，「若這些關稅消失，對國家來說將是徹底的災難」，並暗示將尋求最高法院支持。

綜合CNBC及Axios等美媒，納瓦羅31日也在《福斯新聞》節目中強調，海外流入的芬太尼及貿易逆差都是必須透過關稅解決的緊急狀況，「若我們敗訴，川普總統說得對，那將是美國的末日」，但同時對最高法院審理結果表示樂觀。

據美國財政部最新數據，關稅已成為聯邦政府巨大收入來源，光是8月就有約310億美元，佔當月國庫總收入逾8%。負責任聯邦預算委員會 （CRFB）估計，若法院判決成立，將削減川普關稅政策對收入影響的71%，至2034會計年度將減少約2兆美元收入。