社會 社會焦點 保障人權

「10萬元代言保養品」殯葬男拍少女34張不雅照　賠18萬獲減刑

▲▼示意圖,性侵,女孩,生病,孤單,獨,鬱悶,蕭條,情感,挫折,暗,成人,傷,寂寞,關懷（圖／123RF）

▲男子以代言保養品為由，欺騙少女拍下不雅照。少女事後察覺有異，報警處理。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

從事殯葬業的林姓男子，以通訊軟體欺哄未滿18歲的少女，可以10萬元代價代言保養品，並將少女帶到汽車旅館中拍下30多張不雅照片。少女察覺有異，事後報警，檢警逮捕林男，並依照《兒童及少年性剝削防制條例》提起公訴，一審將林男判刑3年2月。上訴二審時，林男賠償少女18萬元，達成和解，高等法院二審因此減刑，改將林男判刑2年。可上訴。

判決指出，林男2023年10月間，透過通訊軟體認識當時年僅16歲的少女小瑜（化名），林男就開始積極地邀約小瑜見面，並謊稱要請小瑜代言保養品，不斷邀約。最後雙方約定，10萬元代言保養品，並於10月底晚間8點左右，在新北市汐止區某汽車旅館見面。

2人於汽車旅館房間內見面，林男交付10萬元，並以手機拍下34張小瑜裸露胸部、下體的不雅照片。由於代言沒有簽契約，拍攝現場也僅有林男一人，也沒攝影團隊，還以手機拍照，小瑜終於察覺有異，報警處理。檢警獲報後傳喚林男到案，這才發現林男根本就是欺騙小瑜，只為了拍下不雅照片。檢方因此依照《兒童及少年性剝削防制條例》「引誘使少年被拍攝性影像罪」提起公訴。一審法院審理後，將林男判刑3年2月，相當於一般強制性交既遂罪的刑度。林男不服，上訴第二審。

二審高等法院審理時，林男當庭認罪，並提出18萬元和解條件，與小瑜達成和解，並當庭給付完畢；小瑜也同意讓林男獲得較輕的刑度。因此高院審酌後，認為本案中，林男犯罪手段為利誘，並非暴力、威脅，手段平和；此外，林男拍下不雅照後，事後並未重製或對外散布。再加上雙方達成和解，因此高院認為本案情輕法重，依照刑法59條「情堪憫恕」規定減刑，改將林男判處有期徒刑2年。

嘉義2024年發生三角戀談判破裂殺人未遂事件，黃姓男子開車衝撞情敵，還拿空氣槍以及球棒攻擊，許姓男子重傷送醫，提告求償200萬，嘉義地院依殺人未遂判黃男有期徒刑7年，民事部分需賠償136萬5933元。

法律人權少女保養品代言拍攝二審高等法院和解賠償

