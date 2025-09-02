京華城開庭！館長現身旁聽嗆民進黨　「2028看守所留位子給你」

記者劉人豪／台北報導

台北地院今（2）日審理京華城案，提訊前台北市長、台北市議員應曉薇，並傳喚前副市長彭振聲、柯辦前主任李文宗、威京集團主席沈慶京、應曉薇助理吳順民、與前都發局長黃景茂出庭。民眾黨主席黃國昌、館長陳之漢及柯文哲妻子陳珮琪到庭旁聽。館長嗆民進黨，2028年的時候，土城看守所一定有好多個位子給你。

▲台北地院審理京華城案，館長嗆民進黨堵「土城看守所一定有好多個位子給你」。（圖／記者許靖騏攝，下同）

館長今受訪表示，台灣就是這樣，現在事情已經很明朗，然後綠營也輸得那麼慘，還要這樣搞，你還要這樣搞，那你繼續這樣搞，「我們所有人，我們在野的所有人，你等著看，一定推翻掉，然後到時候2028年的時候，你們等著，土城看守所一定有好多個位子給你，到時候你們這樣子被關的時候，以後就大家都來嘛，就先羈押再偵查，用同樣的標準」。

對於黃國昌被列為他字案被告，館長表示全力支持黃國昌，甚至無數次的遊行一定支持他，需要人需要錢也全力支持，「民進黨可以這樣幹，我們不能幹啊，他可以遊行我們不能遊行啊，他以前還丟磚、丟石頭打警察，不要在那邊演了啦，因為我都有看政論節目嘛」。

館長說，現在相對的民眾黨小草來走街頭，已經比以前民進黨開車衝撞好太多了，「以前你們怎麼幹的，才幹掉國民黨拿到政權的，現在我們民眾黨抗議，民眾黨抗議不是要拿政權，你把人家關在裡面，一個黨主席，而且完全沒證沒據的，人家忍了一年才這麼動，我跟你講，這民進黨一個禮拜就街上火拚了，以前他們的個性哪會忍啊，那是因為柯文哲都說科學理性務實，大家都是文明人，可是忍了一年，你還要再忍，後面就懸崖還要往後跳，大罷免也結束了，也一週年了」。

館長批評，如果媒體今天洗腦有用，「賴清德我講給你聽的，如果今天媒體洗腦有用，那大罷免你怎麼連輸兩次，那這些藍委，罷免票還比他們以前的得票率還要高，四百多萬比一百四十萬，這就是未來2026年跟2028年的數字。」