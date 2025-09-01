　
社會 社會焦點 保障人權

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟體液內褲給她：拿去報警

▲▼性侵,受害,婦女,家暴,男女,示意圖。（圖／VCG）

▲台南一名女子遭前男友伸出狼爪。（示意圖／VCG）

記者曾羿翔／綜合報導

台南地方法院審理一起妨害性自主與恐嚇案件，被告張男被控強制與前女友發生性行為，並在兩人分手後持其裸照威脅散布，要求對方繼續往來。法院審酌證據及情節後，認定張男行為構成強制性交與恐嚇危害安全兩罪，分別判處三年八月與四月徒刑，恐嚇部分可易科罰金。

判決書指出，張男與被害女子（以下稱甲女）曾為交往關係。案發於2023年農曆年前後，張男在台南租屋處邀甲女見面，雙方發生口角後，張男以體格優勢拉住對方、不讓其離開，並在甲女明確哭泣與言語拒絕下，強行剝去其衣物，進行未經同意的性行為。

根據法庭證詞，整起過程中甲女不斷哭泣、要求張男停止，但張男未理會。直到他因腳抽筋才中止行為，並將甲女的內褲丟給她，語帶挑釁地表示：「拿去報警。」

數月後，甲女另有交往對象，張男疑因不滿，自2023年12月26日起至翌日，持續於甲女住處外守候，並以LINE、微信及手機頻繁聯繫對方，傳送包含裸露與性行為畫面的照片，揚言若不復合，將公開散佈至社群平台及其親友，嚴重影響甲女日常生活與心理安全。

法院審理時，張男否認犯行，主張事發當晚「不記得是否發生性行為」，亦稱兩人當時關係和緩，無違反意願之實。但法官根據甲女於偵查及法庭的多次證述，以及雙方訊息紀錄與數位證物，認定被害人陳述一致可信，並佐以張男當時情緒失控、甲女強烈反抗與事後哽咽描述，足以佐證其遭遇。

判決指出，張男雖坦承部分恐嚇行為，並表示有意與對方和解，但因被害人拒絕調解，加上其無悔意，且犯罪手段嚴重，法院最終判處強制性交罪有期徒刑三年八月、恐嚇危害安全罪四月，後者可折算罰金。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

