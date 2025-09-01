　
地方 地方焦點

前國小李姓代課教師性侵3名男童终身禁教 　法院判刑6年

▲前台南市新營區某國小李姓代課教師，被控利用職務之便，對3名未成年男童長期施以猥褻、性交及違反意願拍攝性影像等行為，台南地院判他6年徒刑。（圖／記者林東良攝）

▲前台南市新營區某國小李姓代課教師，被控利用職務之便，對3名未成年男童長期施以猥褻、性交及違反意願拍攝性影像等行為，台南地院判他6年徒刑。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

前台南市新營區某國小李姓代課教師，被控利用職務之便，對3名未成年男童長期施以猥褻、性交及違反意願拍攝性影像等行為，台南地院審理後認定罪證明確，依違反兒童及少年性剝削防制條例等10罪合併判處李男有期徒刑6年。

根據判決書內容，李男於2012年至2016年間，擔任台南新營區某國小代課教師及跆拳道教練，與3名男童（代號A男、B男、C男）建立師生關係後，分別在住處、游泳池、跆拳道館及汽車旅館等地，多次對3人進行猥褻與性交行為。

其中，對A男的犯行發生於其國中一年級、未滿14歲時，李男在住處內以言語誘導方式，要求A男進行自慰，並進一步對其進行口交等性交行為。對B男則在其小學畢業後暑假期間於游泳池淋浴間進行猥褻，後續更邀約至住處及汽車旅館進行口交等行為。至於C男，則在其14至16歲期間遭李男多次口交、肛交性侵，並於性交過程中遭違反意願拍攝性影像。

法院指出，李男在審理過程中雖坦承部分行為，但對A男年齡及拍攝C男性影像是否獲同意提出爭執。然而，經比對被害人具結證詞、對話紀錄、調查報告及相關證據，法院認定其辯詞無據。

A男明確指控李男犯行發生於其父親過世後，時間點與其國中一年級重疊，證明當時未滿14歲。C男則在警詢與偵訊中一再表示拍攝行為未獲其同意，且當時因驚慌與生理反應無法即時阻止，法院依此認定李男違反本人意願拍攝性影像，構成重罪。

法院在量刑時指出，李男與3名男童皆為師生關係，甚至與A、B男之母親熟識，卻利用其信任與權威，對年紀尚輕、性觀念尚未成熟的少年施以性侵，造成嚴重心理創傷。雖李男與C男達成調解並支付新台幣35萬元賠償金，C男表示願意原諒並請求法院從輕量刑，但A、B男拒絕和解。法院認為其犯後態度未達良好，且曾要求C男刪除對話紀錄，顯有避重就輕之情，最終判他有期徒刑6年。李男也被終身禁教。

對於李師犯行，教育單位說明，男代課老師於2013年間對於未滿14歲的男學生猥褻行為，經家長於2024年向學校檢舉後，校方依程序進行性平事件調查屬實，已完成不適任系統通報，管制李師終身不得擔任教育人員。

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

