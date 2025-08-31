男大生酒後「強抱女同學」！法官不認猥褻

▲男大生為了阻止女同學酒駕，熊抱對方挨告。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

台東縣一名男大生阿平（化名）是樂團成員，先前他與團員相約練習、飲酒，怎料事後卻熊抱女團員小花（化名），因而挨告性侵。台東地院法官審理後，認定阿平的行為不足以證明涉及強制猥褻，但已構成強制罪，最終判阿平2個月有期徒刑。

根據判決書內容，阿平2023年間與同樂團的成員A男、B女及小花相約等人，一群人到阿平的住處團練、飲酒聊天。飲酒、團練結束後，小花打算騎車離場，阿平見狀竟上前摟抱、托抱，令小花感到相當不適。後續經過報警，阿平被依照強制猥褻罪起訴。

小花對此證稱，遭到托抱的時候，阿平的手放在她的屁股、大腿等部分，但並無特別撫摸。至於在熊抱的過程當中，是否有觸碰到身體其他部位，則已經不記得。對於自己的行為，阿平則是坦承，確實做出摟抱、阻攔等行為，但目的是想要阻止小花酒駕，並沒有性猥褻的意思。

周圍的友人則證稱，小花被抱起時有笑出來，且並無呼救。當時阿平也沒觸碰小花身上的其他部位，應該只是打算阻止小花酒駕，才會做出這些行為。台東地院法官勘驗相關證據以後，認定阿平所做出的行為犯了強制罪，最終判處2個月有期徒刑、緩刑2年，並禁止對小花做出騷擾、接觸、跟蹤，或是通話、通信等其他非必要的聯絡行為。

至於強制猥褻的部分，法官則認為，阿平的行為主觀上是否在滿足性慾，均非沒有疑義，且並無其他證據能夠補強至毫無合理懷疑的程度。不過由於這部分行為與論處的強制罪部分，有實質上一罪的關係，不另作無罪諭知。