　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男大生酒後「強抱女同學」！法官不認猥褻

▲桃園市湯姓男子去年10月在桃園市某酒吧飲酒，翌日凌晨見女子醉倒，扶持上女子搭計程車到中壢區某公園公廁內性侵，女子錢包遺落廁所也被湯撿走占用。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲男大生為了阻止女同學酒駕，熊抱對方挨告。（示意圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

台東縣一名男大生阿平（化名）是樂團成員，先前他與團員相約練習、飲酒，怎料事後卻熊抱女團員小花（化名），因而挨告性侵。台東地院法官審理後，認定阿平的行為不足以證明涉及強制猥褻，但已構成強制罪，最終判阿平2個月有期徒刑。

根據判決書內容，阿平2023年間與同樂團的成員A男、B女及小花相約等人，一群人到阿平的住處團練、飲酒聊天。飲酒、團練結束後，小花打算騎車離場，阿平見狀竟上前摟抱、托抱，令小花感到相當不適。後續經過報警，阿平被依照強制猥褻罪起訴。

小花對此證稱，遭到托抱的時候，阿平的手放在她的屁股、大腿等部分，但並無特別撫摸。至於在熊抱的過程當中，是否有觸碰到身體其他部位，則已經不記得。對於自己的行為，阿平則是坦承，確實做出摟抱、阻攔等行為，但目的是想要阻止小花酒駕，並沒有性猥褻的意思。

周圍的友人則證稱，小花被抱起時有笑出來，且並無呼救。當時阿平也沒觸碰小花身上的其他部位，應該只是打算阻止小花酒駕，才會做出這些行為。台東地院法官勘驗相關證據以後，認定阿平所做出的行為犯了強制罪，最終判處2個月有期徒刑、緩刑2年，並禁止對小花做出騷擾、接觸、跟蹤，或是通話、通信等其他非必要的聯絡行為。

至於強制猥褻的部分，法官則認為，阿平的行為主觀上是否在滿足性慾，均非沒有疑義，且並無其他證據能夠補強至毫無合理懷疑的程度。不過由於這部分行為與論處的強制罪部分，有實質上一罪的關係，不另作無罪諭知。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
433 1 9128 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全球城市小姐前五名出爐！「她替台灣爭光」爸是昔日當紅歌星
她怨Threads「1功能」超容易按錯　釣出一堆人共鳴
搭火車目睹限制級畫面！嬤「激舔捉鳥」羞喊歐巴
國光女神Lala父過世　送別「一生最痛記憶」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

民眾黨文化走讀變調！網傳關鍵勒頸影片AI造假　北市警：將究辦

男大生酒後「強抱女同學」！法官不認猥褻

除毛師妻帶2孩、夫出國深造　逃不出惡火「5人相擁」3分鐘送命

民眾黨文化走讀抗議推擠8警受傷　警政署震怒「嚴正追辦」

北捷乘客互毆「男大生vs.16歲少年」影片曝光　警方要罰了

惡狼教練假借集訓留宿！深夜「性侵女學員」19次　法官判了

科技已婚主管「吸出來」摩鐵戰女同事19次　她羞：喜歡結合的感覺

快訊／中壢惡火5死相驗結果出爐！5人死因均相同

高雄桌遊店暗藏百家樂賭場！短裙辣荷官陪下注　19人被逮

台62線特斯拉撞護欄！「車頭全爛」輪胎噴飛　整台打橫路中

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

【台語超好】萌娃上學哭喊想回家拜託老師：叫爸爸接我

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

女拿高壓水槍清洗社區地板 停車格慢慢顯現超療癒！

【味全三本柱】 #李多慧 #權喜原 #金娜妍 襯衫領帶跳EXO串燒超整齊！

民眾黨文化走讀變調！網傳關鍵勒頸影片AI造假　北市警：將究辦

男大生酒後「強抱女同學」！法官不認猥褻

除毛師妻帶2孩、夫出國深造　逃不出惡火「5人相擁」3分鐘送命

民眾黨文化走讀抗議推擠8警受傷　警政署震怒「嚴正追辦」

北捷乘客互毆「男大生vs.16歲少年」影片曝光　警方要罰了

惡狼教練假借集訓留宿！深夜「性侵女學員」19次　法官判了

科技已婚主管「吸出來」摩鐵戰女同事19次　她羞：喜歡結合的感覺

快訊／中壢惡火5死相驗結果出爐！5人死因均相同

高雄桌遊店暗藏百家樂賭場！短裙辣荷官陪下注　19人被逮

台62線特斯拉撞護欄！「車頭全爛」輪胎噴飛　整台打橫路中

美周記／THREE植萃保養回歸9/1開賣、曼秀雷敦推抗痘棉片

健康亮紅燈！腰痛發燒胸痛影響呼吸　綠委掛病床急停行程2天

林立單場4安！激戰12局敲致勝安打　桃猿7：6險勝雄鷹

她怨Threads「1功能」超容易按錯　釣出一堆人共鳴：受夠這設計了

張宥謙初登板自評90分　登MVP舞台笑稱「怎樣都跳得比林安可好」

開學遇鬼月！民俗專家揭「一動作」恐衰整年

宋軼五官變了遭疑進廠維修　本人發聲笑了：換新化妝師

趙怡翔將轉任國安會副秘　甜美接班人劉品妡神似「學姊」

全球城市小姐前五名出爐！「她替台灣爭光」爸是昔日當紅歌星　超狂背景曝

張宥謙首秀三振張育成是亮點　餅總盛讚安定感：有機會下周再先發

【邊哄兒邊求情】6個月男嬰車禍卡車縫 通緝犯爸崩潰求警：你們嚇到他了！

社會熱門新聞

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

台中6歲童墜樓亡相驗　父撕裂哭聲令人心碎

中壢大火5死時間軸曝　媳婦05:29call公公求救

89猴上捷運插隊　遭男大生喝斥變互毆

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

快訊／中壢民宅大火5死　1大4小身分曝光

科技已婚主管「吸出來」摩鐵戰女同事19次　她羞：喜歡結合的感覺

即／父發現6歲獨子墜樓身亡

從小住一起…叔叔和小姪女共浴激戰下場曝

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

黃國昌「勒警脖子」引熱議　當事警官還原

中壢民宅大火釀5死　家屬相驗痛哭

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

更多熱門

相關新聞

惡狼教練假借集訓留宿！深夜性侵女學員19次

惡狼教練假借集訓留宿！深夜性侵女學員19次

花蓮縣一名男子阿勇（化名）擔任好友子女的跆拳道、武術教練，怎料他竟藉著集訓的藉口，將3姊弟留下來住宿，並且性侵女學員小花（化名）共計19次。花蓮地院法官審理後，判阿勇16年有期徒刑，全案仍可上訴。

日28歲男護士性侵「10多名臥床阿嬤」！

日28歲男護士性侵「10多名臥床阿嬤」！

遭繼父性侵！13歲少女求助　母親不相信

遭繼父性侵！13歲少女求助　母親不相信

大公司主管性侵酒店妹　想花6千私了下場曝

大公司主管性侵酒店妹　想花6千私了下場曝

從小住一起…叔叔和小姪女共浴激戰下場曝

從小住一起…叔叔和小姪女共浴激戰下場曝

關鍵字：

性侵台東法院判刑樂團

讀者迴響

熱門新聞

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

台中6歲童墜樓亡相驗　父撕裂哭聲令人心碎

中壢大火5死時間軸曝　媳婦05:29call公公求救

百萬YTR HOOK手指突冒異狀！

快訊／楊丞琳消失1月...突自爆「住院動大刀」！　曝光最新狀況

農曆7月半要來了　15姓氏易被抓交替

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

百億科技大亨改賣鳳梨酥　登上世界舞台

89猴上捷運插隊　遭男大生喝斥變互毆

更多

最夯影音

更多

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面