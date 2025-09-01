日本東奧29歲「空手道男神」性侵爛醉女被判3年！　長相曝光

▲日本知名空手道選手西村拳因性侵女性，被判3年有期徒刑。（圖／翻攝自西村拳IG，下同）



記者王佩翊／編譯

曾代表日本出戰東京奧運的前空手道選手西村拳被指控性侵女性，大阪地方法院1日判處其3年有期徒刑，引發外界高度關注。西村當時將爛醉的被害人帶回自家後性侵，並導致女子身體多處擦傷，事後更罹患憂鬱性精神官能症。

根據MBS NEWS報導，大阪地方法院9月1日對29歲前空手道日本代表、西村拳被指控性侵女性一案作出判決，並依「準強制性交致傷」與「強制性交致傷」等罪名判處其有期徒刑3年。

西村拳2022年11月和被害人接連到3間餐廳小酌，隨後西村將女子帶回自家，並趁她爛醉、意識模糊時犯案。

檢方指出，西村在自家對喝到爛醉、無法反抗的女性伸出狼爪，不僅壓制對方腰部強行性侵，還導致女子身體擦傷，甚至留下憂鬱性精神官能症等後遺症。

西村雖承認兩人的確發生性行為，但否認起訴內容，強調兩人為合意性交。西村的辯護律師主張，「女方並沒有醉到無法反抗的程度，西村有獲得對方同意，更沒有用手壓制女方腰部使其受傷。」然而他的說法與檢方描述完全相左。

檢方認為，西村傷害女性後仍只顧自保，毫無悔意，且有再犯風險，因此向法官求刑6年。大阪地方法院最終於1日判處西村3年有期徒刑。

西村拳曾是日本空手道界的明日之星，2021年代表日本出賽東京奧運空手道男子75公斤量級，最後拿下第5名佳績。如今卻因性侵案遭判刑，讓不少粉絲感到震驚與失望。