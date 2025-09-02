搭南韓地鐵崩潰！他讚北捷「從地獄回到天堂」　網秒懂：很罕見

▲韓國地鐵。（示意圖／CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友前陣子赴韓旅遊，結果回台搭乘北捷時，瞬間有種「從地獄回到天堂」的感覺，他忍不住吐槽，南韓地鐵不僅有一股怪味，轉乘設計又不良，每一趟都像在百米賽跑。

網友近日在PTT發文提到，「前陣子從韓國回來，現在搭北捷都有一種從地獄回到人間的感覺，為什麼沒人抱怨過韓國地鐵？又髒又有一股奇怪的味道，怪人也頗多。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅如此，他更吐槽南韓地鐵的轉乘設計，「線跟線之間要出站再進站，還要走超級遠，幾乎沒有電扶梯，每一趟轉車都像是在環狀線跑百米賽跑。」

相較之下，他認為台北捷運乾淨舒適、轉乘方便，甚至直呼「北捷已經算是除了日本以外，亞洲第一了吧？」

▲北捷禁止飲食。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，網友們紛紛回應，「首爾、曼谷、吉隆坡、新加坡、東京、大阪都搭過，至少北捷確實贏上述所有城市」、「北捷的座位材質也剛好比較不怕污染」、「上海地鐵笑而不語」、「冷氣16度的話，就世界第一了」、「老實講北捷確實還不錯，贏日韓沒問題」。

另外，不少人也大讚，北捷禁止飲食的規定，「禁止飲食是正確的」、「同意樓上，強是強在禁飲食」、「北捷就是強在禁止飲食」、「禁止飲食也要台北人素質好才能堅持到現在」、「禁止飲食很猛」、「有幾個國家敢禁止飲食的」。

►2台人沖繩潛水！天氣晴朗卻「斷魂深海洞窟」 專家揭致命5點

►錯過威力彩2億頭獎！全台「悲情幸運兒」有2人 差1碼剩15萬

►小一罕病女兒開學！母挨酸「為何不產檢？」 醫怒解答：太困難了