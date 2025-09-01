沙瓦無限續杯　西堤「5種隱藏吃法」曝光！老饕喊佛：麵包吃到飽

▲西堤牛排。（圖／翻攝自Google地圖）



記者施怡妏／綜合報導

知名餐廳「西堤牛排」深受老饕喜愛，有網友到店內用餐，實測網路上多項「隱藏版服務」，只要用餐時禮貌提出需求，麵包、沙瓦都是可以免費再續，飲料品項中的布蕾香紅，還可以多要一份布蕾，甚至部分餐點還能互換，讓不少老饕大讚「服務真的超貼心」。

有網友在Dcard發文，開胃菜「鮮蝦蘆筍佐咖哩優格醬」，以往可以換成「全蝦」，雖然今年已取消，但仍可以改成「全蘆筍」，咖哩優格醬則可多要一份；麵包、沙瓦皆能續點，主餐附餐的小蔬菜則可免費再加，若對餐點有偏好，部分同價位的品項也能互換。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中，最令原PO驚訝的是，飲品「布蕾香紅」竟然能額外加一份布蕾，奶蓋風味更香濃。原PO也提醒，這些「隱藏服務」屬於額外福利，並非強制提供，大家下次到店內用餐，可以禮貌詢問，不要濫用或為難店員。

▲西堤牛排。（圖／王品提供）



貼文曝光，許多網友大推飲品布蕾香紅，「那個布蕾醬居然可以加」、「布蕾竟然可以續嗎！那之前我弟一口喝掉半杯，我哭了半年算什麼」。不過也有網友指出，「布蕾醬可以加嗎！我二月吃問店員，他說不可以是固定的」、「那個布蕾不是每間都可以加，不可以亂造成員工困擾喲」。

不少人分享用餐的經驗，「我曾經有一次超餓，焗烤蘑菇的麵包上了3次」、「因為很喜歡喝沙瓦，之前問員工能不能續，他們直接給我一大壺喝」、「之前我只是隨口跟我媽說她那份甜點比較好吃，而且不記得有店員在旁邊啊，結果過一下子，就有店員送上我媽的那份甜點」、「因為很愛吃焗烤蘑菇，所以把沙拉也換成焗烤蘑菇，而且不用加錢哦」。

說到隱藏服務，麥當勞也有隱藏菜單，只要30元就可以買到「漢堡」，其實就是少了起司的吉士漢堡，點餐時跟店員說「30元漢堡」或「普通漢堡」就好了。此外，鼎泰豐也有隱藏吃法，餐點可點半份、小份，價格也是一半，紅燒牛肉麵可以免費續一次湯。

►學校餐廳阿姨「塞零用錢助學」 20年後學生現況曝！感動2萬人

►靠全職當沖過生活！大咖前輩「打破2迷思」：散戶買0050就好