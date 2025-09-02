　
網搜 網搜焦點

國慶主視覺搶先曝光！「搭配流線雙十」　網讚：莫蘭迪色很優雅

▲國慶籌備委員會2日在臉書粉專「中華民國 讚國慶」更換國慶主視覺大頭貼。（圖／翻攝自臉書／中華民國 讚國慶）

▲國慶籌備委員會2日在臉書粉專「中華民國 讚國慶」更換國慶主視覺大頭貼。（圖／翻攝自臉書／中華民國 讚國慶）

記者陳致平／台北報導

國慶籌備委員會於2日中午搶先在官方臉書粉絲專頁「中華民國 讚國慶」，提前公布了114年國慶的主視覺設計。此次視覺以新穎的流線造型與色彩搭配，下方寫著「中華民國生日快樂」配上在中央的國旗圖案，呈現別具一格的慶典風貌，引發各界關注。

「中華民國讚國慶」臉書搶先曝光今年國慶主視覺，此次設計主軸延續去年風格，以國旗的經典三色「藍白紅」作為主色調勾勒出「雙十」的標誌。不同於以往，今年的圖案採用了低飽和度紅藍筆刷，透過帶有些許流線型筆觸的刷痕，為整體視覺增添動感與層次。主視覺的下方以顯眼的字樣寫著「中華民國 生日快樂」，並搭配國旗圖案。同時，也融入了英文標語「A Beautiful Taiwan Today, A Better Taiwan Tomorrow」。

相較於去年的主視覺，今年的設計顯著地簡化了元素，捨去了梅花圖案，使畫面更加簡潔有力。此一改變不僅突顯了「雙十」標誌，更讓整體視覺風格顯得現代且清新。

不過，發文底下也引發不少網友誇獎道，「比去年好，有進步」、「藍中有紅，好設計」、「覺得滿好看的啊」、「有點灰灰的莫蘭迪色很優雅」，但也有人認為主視覺還有進步的空間「這顏色看起來很憂鬱…」、「呃……設計有好點，但總感覺少了些什麼」、「以為是搞笑結果是真的」。

